Нана Гладуиш: Още не мога да си пипна челото

© С пореден искрен пост в социалните мрежи, Нана Гладуиш отново привлече вниманието, като този път разказа за многобройните си пътувания през последните дни, които са я оставили "без сили". Въпреки това, тя говори за преживяното с усмивка и дори сподели за малък инцидент по време на приключенията си в чужбина. Всичко това Нана разказа като записа видео от Мадрид, което вчера (3 ноември) публикува в Instagram и Facebook профила си.



Приключенията на Нана



Пътешествието на Нана започва още на 23 септември, когато тръгва от Малага за София, а след това отива в Истанбул. Следва обиколка на още няколко града в Турция -Гьочек, Бурса, отново Истанбул и Адана. По-късно от Марбея в Испания отива в Мадрид. Във видеото тя обяснява, че днес заминава за Маями.



Междувременно пътуванията не били изпълнени само с приятни емоции. Нана признава, че се е разболяла. Докато спортувала дори се случил малък инцидент, при който тя паднала на корта и си ударила главата с ракета. "Излезе ми цицина, колкото топка за тенис. Още не мога да си пипна челото", разказва тя, но с усмивка и смях.



Припомняме, че през последните години Нана Гладуиш живее в чужбина, откъдето продължава активно да поддържа връзка с българската публика и да вдъхновява с личния си пример и борбен дух, пише actualno.