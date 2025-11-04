ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Нана Гладуиш: Още не мога да си пипна челото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:54Коментари (0)353
©
С пореден искрен пост в социалните мрежи, Нана Гладуиш отново привлече вниманието, като този път разказа за многобройните си пътувания през последните дни, които са я оставили "без сили". Въпреки това, тя говори за преживяното с усмивка и дори сподели за малък инцидент по време на приключенията си в чужбина. Всичко това Нана разказа като записа видео от Мадрид, което вчера (3 ноември) публикува в Instagram и Facebook профила си.

Приключенията на Нана 

Пътешествието на Нана започва още на 23 септември, когато тръгва от Малага за София, а след това отива в Истанбул. Следва обиколка на още няколко града в Турция -Гьочек, Бурса, отново Истанбул и Адана. По-късно от Марбея в Испания отива в Мадрид. Във видеото тя обяснява, че днес заминава за Маями.

Междувременно пътуванията не били изпълнени само с приятни емоции. Нана признава, че се е разболяла. Докато спортувала дори се случил малък инцидент, при който тя паднала на корта и си ударила главата с ракета. "Излезе ми цицина, колкото топка за тенис. Още не мога да си пипна челото", разказва тя, но с усмивка и смях.

Припомняме, че през последните години Нана Гладуиш живее в чужбина, откъдето продължава активно да поддържа връзка с българската публика и да вдъхновява с личния си пример и борбен дух, пише actualno.


Още по темата: общо новини по темата: 2074
04.11.2025 Почина голяма холивудска легенда
04.11.2025 Мартин Елвиса с дъщеря си на дискотека
04.11.2025 Виктория Бекъм прикова погледите по време на церемонията, на която Дейвид стана рицар
04.11.2025 Пловдивска спортистка иска водеща в телевизията
04.11.2025 Мрежата кипна: Габриела не вижда проблем в това!
04.11.2025 Дейвид Бекъм получи рицарско звание
предишна страница [ 1/346 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
В най-големия град около Пловдив откриха паметна плоча на велика ...
17:30 / 04.11.2025
Мрежата кипна: Габриела не вижда проблем в това!
17:10 / 04.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Известната съпруга на богат българин днес става на 58
08:37 / 04.11.2025
Европа се готви за "бурята на века": Арктически студ ще "скове" к...
08:07 / 04.11.2025
Една от най-добрите ни банкерки е родена днес, никой не знае на к...
19:17 / 03.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
10:46 / 02.11.2025
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
12:25 / 03.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
09:27 / 03.11.2025
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
16:16 / 02.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Космическа надпревара
Масови протести в Сърбия 2025 г.
Косовският въпрос
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: