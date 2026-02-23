ИЗПРАТИ НОВИНА
Най-успялата в чужбина българска манекенка днес става на 59, знае 7 езика
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:14
©
Ралица Балева е една от най-успешните български манекенки, в близкото минало дефилирала на всички модни подиуми. Тя е топмодел със световна слава, във вените й тече австрийска кръв, знае 7 езика, а дядо й е бил учител на Цар Борис III. Днес бившата съпруга на Калин Балев продължава да купува картините му и смята, че  раждането на дъщеря й е компенсирало разочарованието от провала на бизнеса й. Родена е на днешния 23 февруари, но през 1967 година.

Наричат я най-успялата в чужбина българска моделка. Заради това, че е дефилирала за марки като Armani, Versace, Ungaro, Givenchy, Lanvin... Заради това, че покойният гений Джанфранко Фере 10 години изработва моделите си по нейните перфектни мерки. Заради факта, че за да имат лицето и тялото й в своите календари и реклами, Pirelli, Yamaha, Campari и Chopard са й броили баснословни суми и плащат на Ралица всеки път, когато публикуват кадри от нейните фотосесии.

Италианското списание Maxim я поставя сред Топ 100 на най-красивите и сексапилни жени в света през 2002 г. Точно през този период - след 31-ата си година - Ралица казва, че е била най-успешна. Раждайки дъщеря си на 41, тя не слага точка на успешния си период като жена с реализация, стил, опит. Просто отваря нова страница, продължавайки да пише биографията си вече като г-жа Балдзарини, но и с поглед назад към корените си в България, с които се гордее повече, отколкото като снаха на втория човек в компартията през 80-те години на миналия век.

Впрочем и да е правила някакви сметки, свързани с брака с Калин Балев, те просто не са се сбъднали - Ралица винаги сама е пробивала пътя си, залагайки на качествата си, а не на фамилията, която е прибавила към името си.

Кариерата й на модел е стартирала още на 14, когато са забелязали, че освен ръст и добри пропорции момичето притежава и един много специален хладен чар и рафиниран стил, че носи нещо отвътре, което озарява лешниково-зелените му очи. Всичко това "отвътре“ е наследство и възпитание от майка й, половин австрийка, литераторка и интелектуалка, от която е наследила не само перфектните мерки, лицето и косите, но и любопитството, чувствителността и устойчивостта.

Между двете - те си говорят на немски! - тече един нов диалог. Ралица казва, че е започнал, когато самата тя е станала майка на 4-годишната Маргарет, която нарича баба си Маргарита Grossmutti (баба - нем.), дядо си Grand-pere (дядо - фр., защото дядо й живее във Франция), а с мен общува на прекрасен български. 

Честит 59-и рожден ден!


на Милко Балев от ЦК на БКП - снахата.:)))
