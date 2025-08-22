ИЗПРАТИ НОВИНА
Най-накрая Дара се отърва
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:24
©
Певица Дара е спряла цигарите! До сега тя нарочно не беше разкривала, че пуши, но днес го направи с видео, качено в социалните мрежи. В него тя обяснява, че е била пристрастена към цигарите от 15-годишна и е преминала през много мъка и борба, за да ги спре. Преди 3 месеца тя си е поръчала тениска, на която пише "Аз не пуша" и от тогава е започнала успешната й битка с тази зависимост.

"Преди 3 месеца започнах да спирам цигарите – разказва Дара. - Да, пушила съм от 15-годишна и го криех. В момента съм на 27 и съм правила този вреден навик 12 години. Не исках да споделям на феновете си, че пуша, криела съм се по концерти, за да не ме снимат. Нито съм качвала снимки и сторита, защото не искам да показвам, че това нещо едва ли не е готино, защото да пушиш не е!"

Певицата сподели и негативните неща, които е преживявала от тютюнопушенето.

"При запалването на всяка една цигара се чувствах отвратително. Минах през голяма вътрешна борба. Осъзнах колко е трудно освен да се разрушиш лошия навик, а и да преодолееш глада за това. Сега с гордост ще нося тази тениска, защото само аз знам през какво преминах, за да спра цигарите. Това беше една от най-трудните ми победи.

Накрая Дара даде съвет:

"Ако имате приятели, които се борят срещу тяхна зависимост, било то алкохол, наркотици, хазарт и др., бъдете до тях. Не им казвайте неща от сорта "Аре, бе, само една дръпка" или "Само една чаша", защото така с нищо не помагате."


Статистика: