Най-мърморещият Бонд: Как Даниел Крейг промени отношението ни към шпионина на Нейно Величество

© Днес актьорът навършва 55 години.



Даниел Крейг не мисли дълго какъв ще стане, когато порасне. От 6-годишен играе в аматьорски представления, в гимназията участва в сериозни постановки като "Ромео и Жулиета" и "Пепеляшка", а на 16 заминава изобщо за Лондон и започва работа в Националния младежки театър на Великобритания, с която пътува из Европа и дори отива на турне в Москва. По това време младият актьор е работил на непълно работно време като сервитьор, за да свързва двата края, и мечтаеше само за едно нещо - да спечели достатъчно актьорска професия, за да никога не подрежда маси.



В същото време Крейг не търси лесни начини. В театъра му се дават главно романтични роли, но дори и в тях актьорът се опита да намери някакъв вид срив. "Романтичният герой - какъв е той? Алкохолик ли е? Какво иска? Какъв му е проблемът?" – обясни актьорът. До средата на 90-те години той започва да получава все по-видни роли в телевизията: в поредицата "Зоро", "Приключенията на младия Индиана Джоунс", "Приключенията на кралския стрелец Шарп" и "Нашите приятели на север".



Необичайните роли на Крейг не свършват дотук - колкото по-популярен става, толкова повече възможности има да експериментира. В "Елизабет" той играе свещеника Джон Балард, който се опитва да заговорничи срещу кралицата (Кейт Бланшет е в нейната роля); в драмата за Франсис Бейкън "Любовта е дяволът" - крадецът Джордж Дайър, който става муза на известния художник; в драмата "Историята на майката" неговият герой влиза във връзка с 67-годишната майка на приятелката му; а в "Силвия" играе поета и съпруга на Силвия Плат Тед Хюз, когото мнозина обвиняват за смъртта на известната поетеса и писателка.



"Продължих да се предизвиквам и намирах най-политически неща. Вярвам, че всеки филм има политически контекст. За "Историята на майката" например ми беше трудно да реша. Филмът разчупи табутата относно възрастта и сексуалността и говори за важността на овластяването и комуникацията... Радвам се, че в крайна сметка поех този проект“, казва Крейг.



същото време Крейг започва да се пробва в екшън филми. През 2001 г. той играе гаджето на Анджелина Джоли във филма "Лара Крофт: Tomb Raider"; през 2002 г. Крейг се срещна с режисьора Сам Мендес на снимачната площадка на криминалния трилър "Пътят към проклятието“; и през 2004 г. с Райън Джонсън по време на продукцията на трилъра The Jacket.



Съблазняването на Крейг



В началото на 2000-те години продуцентите на франчайза за Джеймс Бонд, Барбара Броколи и Майкъл Дж. Уилсън, търсеха нов поглед към супершпионина. През 2002 г. излиза "Die Another Day" - последната глава с Пиърс Броснан в ролята на Бонд. Броколи и Уилсън трябваше не само да намерят нов актьор за тази много важна роля, но и значително да актуализират остарелия франчайз. През 90-те години продуцентите бяха твърде увлечени от новите компютърни специални ефекти, за които бяха силно критикувани както от пресата, така и от публиката. Броколи и Уилсън искаха да се върнат към каноничния образ на Бонд от първите книги на Иън Флеминг, за да го направят по-човечен, за разлика от вече установения образ на непобедим сърцеразбивач, който не потъва във вода и не гори в огън.



Тази представа за Бонд беше перфектна за Крейг, който със сигурност не би искал да участва в друг скучен екшън филм без обрат, дори и да е за най-известния шпионин в историята на поп културата. Според Броколи актьорът не се е записал веднага за ролята. Първоначално той изобщо не вярваше, че EON Productions обмислят сериозно кандидатурата му, а след това, когато се убеди в намеренията им, не можа да се реши да поеме подобна отговорност. На пръв поглед изглежда, че всеки актьор мечтае за ролята на Джеймс Бонд, но в действителност всичко не е толкова просто. Всички изпълнители на ролята на шпионина на Нейно Величество са обвързани с многогодишен договор за продукцията на няколко филма, както и за последващото им промоциране, конференции, фото разговори и интервюта, да не говорим за тежки и травматични филми. Впоследствие Крейг ще се оплаква повече от веднъж за своя дял и ще говори за нараняванията, които е получил по време на производството на тези филми.



"Имаше цял период, когато се опитвахме да го съблазним (Крейг). Имахме няколко срещи. Обсъдихме притесненията му. Той е много професионалист и е напълно отдаден на работата си, той разбра, че това ще бъде работа за повече от една година", спомня си Броколи. Крейг имаше за какво да се тревожи - рядко актьорите, които изиграха ролята на Бонд, можеха да прекрачат тази роля в бъдеще и продължаваха да се свързват с публиката с английския шпионин. Мащабът на проектите също не оставя време за други филми. Но всички приятели не се умориха да казват на актьора, че има живот след Бонд.“



"Когато приех ролята на Бонд, го направих, за да променя живота си. Знаех, че ще преобърне всичко с главата надолу. И мога честно да кажа, че никога не съм правил филми за пари. Винаги съм приемал роля само защото наистина съм искал да я направя.“, казва Крейг.



След като решението беше взето, Крейг напълно се потопи в работата. Той е прочел всички книги на Флеминг, гледал е всеки филм за Бонд и в допълнение към интензивното обучение се е срещал с истински офицери от британското разузнаване: "Бонд е убиец... Виждаш го в очите им [офицерите от разузнаването], веднага разбираш , "О, хей, той е убиец". Имат специален вид. Тези момчета влизат в стаята и дискретно проверяват периметъра и къде е изходът. Исках точно това", обяснява актьорът. Под ръководството на Крейг Бонд трябваше да бъде възможно най-истински: "Разбирам, че това е Бонд и винаги ще бъде Бонд. Но винаги съм смятал, че трябва да има елемент на истински емоции във филма, за да заинтересува зрителя. Ако е просто действие, това не е пълната картина."



Новият Джеймс Бонд



Версията на Крейг на Бонд е уязвима и далеч от съвършенството. Той се влюбва, прави грешки, поддава се на емоциите, наранява се, кърви истинска кръв и далеч не е сигурен, че може да спечели, но въпреки това се втурва към неизвестното. Но едно е да убедиш Крейг, че може да изиграе Джеймс Бонд, а съвсем друго е да убедиш феновете на франчайза. Новината, че Крейг ще играе английския шпионин, предизвика цунами от ответни реакции. Бонд руса? Беше просто неприемливо, защото в книгата на Флеминг той е брюнетка. И това не беше единственият "грях" на Крейг. Той беше твърде нисък (само 178 см), твърде актьор (всички тези изпълнения в кралските театри), твърде неизвестен (въпреки че играеше в "Мюнхен“ на Стивън Спилбърг). Таблоидите писаха, че Крейг не знае как да управлява кола с ръчна трансмисия, така че не е достоен за легендарния Астън Мартин, че мрази оръжия и не знае как да играе карти, а един вестник го нарече "Невълнуващ. Джеймс Безвкусен“.



Недоволните гласове почти утихнаха след излизането на "Казино Роял" - филм по първата книга от поредицата за Бонд. Крейг постигна целта си - публиката видя не набор от клишета, а един хуманен Бонд, на когото можеше да симпатизира. .. Той наистина се влюби, загуби любовта си, почти умря от отравяне и беше почти измъчван до смърт от злодея на име Сайфър, изигран от Мадс Микелсен. Наистина никога не сме виждали нещо подобно! Тези, които критикуват външността на Крейг, бяха спечелени от сцената, където Бонд излиза елегантно от морето, обут със сини бански като цвета на очите му. Наистина нямаше спор за това - той заслужаваше тази роля.



Докато Крейг заснема тази сцена доста противно на вярванията си: "Бях наясно какво е необходимо, за да бъдеш Бонд, но това противоречеше на всичко, в което вярвам... Аз не съм най-готиният човек на света и дори не се опитвам да се преструвам, че съм. Но когато играеш Джеймс Бонд, просто трябва да си готин... Тази сцена беше чиста случайност - преструвах се, че плувам, а след това просто станах и излязох от водата. Преструвах се, че съм готин, докато плувам. Тогава реших, че е глупаво, излязох от водата - и ето ви, сцената беше готова.“



Заложник на шпионина на Нейно Величество



Беше успех. Успех въпреки всичко и всички. Едва тогава Крейг започна да разбира в какво се забърква. След премиерата на "Казино Роял" в Берлин, актьорът най-накрая осъзна, че вече е с Бонд за дълго време.



"Искрено си мислех, че ще направя един филм за Бонд и всичко ще свърши. Но имахме ясно попадение в ръцете си. Осъзнах огромността на цялото това събитие и тогава казах на Барбара: "Колко още филма? Три? Четири?“ Тя каза четири. Тогава попитах дали мога да го убия след това и тя отговори "да"“, казва Крейг.



Междувременно актьорът трябваше да се справи с продуцирането на още три части на Бонд и не му беше лесно. За да облекчи по някакъв начин съдбата си, той предложи режисьорския стол на стария си приятел Сам Мендес. Той не можа да се присъедини към проекта по време на снимките на "Quantum of Solace", но се съгласи да режисира "007: Скайфол". Заедно с Мендес решиха изобщо да не съжаляват Бонд и да засегнат тема табу - детството му , както и трогателна връзка с шефа му М от Джуди Денч. Невероятният успех на "007: Skyfall", който стана най-касовият филм за Бонд, доказа, че публиката се интересува не само от зрелищни престрелки, преследвания и фриволни романи, но и в емоционалното развитие на героя. Синеокият блондин Крейг е здраво вкоренен в сърцата на феновете.