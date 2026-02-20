ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Най-голямата хранителна компания се отказа от един от най-вкусните си продукти
Ходът идва в момент, когато компанията се стреми да увеличи продажбите и да опрости разрастващите се операции под ръководството на новия изпълнителен директор Филип Навратил. Той пое поста от Лоран Фрейкс през септември, след внезапното му уволнение заради непрозрачно разкриване на романтична връзка с по-младши колега, предава CNN.
В годишния си отчет Nestle посочи, че ще се фокусира върху бизнеса с кафе, продукти за грижа за домашни любимци, хранителни продукти и закуски. "Фокусираме портфолиото си върху четири бизнеса, водени от най-силните ни марки, с приоритетни ресурси и опростена организация“, заяви Навратил. Компанията вече съкращава около 16 000 работни места по целия свят, като се стреми да намали разходите чрез автоматизация и използване на изкуствен интелект.
Опитите на Навратил да подобри представянето на Nestle бяха затруднени от голямо изтегляне на бебешко адаптирано мляко от пазара. Компанията заяви, че недостигът на запаси и връщането на част от продуктите ще окажат леко негативно влияние върху обема на продажбите през тази година. През декември Nestle изтегли някои партиди адаптирано мляко за кърмачета от десетки страни, включително Франция и Обединеното кралство, след като бяха открити следи от токсина цереулид, който може да причини повръщане и диария.
Nestle не е първата голяма хранителна компания, която се отказва от сладоледа. През декември Unilever отдели своето подразделение за сладолед, създавайки най-големия бизнес в света в този сегмент – The Magnum Ice Cream Company. Това решение подчертава стратегията на Nestle да оптимизира портфолиото си и да се концентрира върху основните си силни категории, докато се стреми да увеличи ефективността и рентабилността в глобален мащаб, пише businessnovinite.bg.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Православната църква отбелязва празника на Свети Лъв
08:08 / 20.02.2026
Зрители скочиха на новите водещи на bTV
17:11 / 19.02.2026
Известна българка с шесто внуче, слезе от кола за 250 хиляди евро...
14:04 / 19.02.2026
Адвокат: Щях да блъсна дете на пешеходна пътека
10:27 / 19.02.2026
Александър Сано се ядоса, намекна за протест
09:24 / 19.02.2026
Била е хигиенистка, сервитьорка, хостеса и барманка, но днес я зн...
08:43 / 19.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи
12:46 / 19.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS