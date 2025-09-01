ИЗПРАТИ НОВИНА
Над 400 евро само за ферибот, дори и гърците вече изоставят собственото си море
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:13
©
Август е месецът, в който Гърция традиционно замира. Градовете опустяват, а милиони хора се отправят към морето. За десетилетия това беше не просто навик, а част от националната идентичност: идеята, че гръцките плажове, морето и слънцето са достъпни за всички. Днес обаче тази картина се разпада.

Само фериботният билет за четиричленно семейство с автомобил до Цикладските острови вече надхвърля 400 евро. При средна заплата от около 1300 евро това е непосилно. А към сумата се прибавят и разходи за нощувки, храна, транспорт.

"Ако преди десетилетие гърците можеха да почиват 20–30 дни, сега ваканцията е сведена до по-малко от седмица. Половината изобщо няма да почиват“, казва Панайотис Калофонос от асоциацията за защита на потребителите EEKE, цитиран от Guardian.

Докато гърците броят стотинки, международният туризъм процъфтява. През 2024 г. страната е приела 36 милиона туристи и е спечелила 22 милиарда евро. Тази година се очакват още повече гости.

Повишеното търсене и инфлацията изстрелват цените нагоре. Пет нощувки за двама на Парос вече струват 450 евро, на Санторини – 370 евро. В същото време подобен престой на хърватското крайбрежие излиза около 300 евро.

Доскоро мнозина вярваха, че няма нужда да напускат Гърция за почивка – тя имаше всичко. Днес обаче нараства раздразнението, че за мнозина "гръцкото лято“ вече е недостижимо.

Всекидневникът "Катимерини“ предупреждава: колкото повече местните се оказват изключени от туризма, толкова повече той ще се възприема като система, в която гърците са само евтина работна ръка.

Особено показателен е ръстът на туристи от САЩ. През първата половина на 2025 г. 11,7 милиона посетители са похарчили средно 623 евро на човек, което е с почти 10% повече спрямо година по-рано.

Ако преди в пиковия сезон е имало един директен полет дневно от САЩ, това лято са осем. Дори нискотарифни авиокомпании вече летят директно от Ню Йорк и Лос Анджелис до Атина.

Все по-често се чуват гласове за промяна на модела: по-малко посетители, но с по-високо качество. Опасенията са, че ако местните жители бъдат изключени, страната ще изгуби автентичността си – онова, което я прави привлекателна.

Места като Санторини вече приличат на "Дисниленд“, където туристите се блъскат за снимка, а гръцките жители са само наблюдатели.

"Гръцкото лято, някога сърце на националната идентичност, днес е сцена, на която гърците вече не играят главната роля. Те са статисти в собствената си страна“, заключава "Нойе Цюрхер Цайтунг“.


