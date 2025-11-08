ЗАРЕЖДАНЕ...
|На 61 той отслабна с близо 30 кг и изглежда чудесно
Кроу отдава промяната основно на ограничаването на алкохола.
"Обичам да пия — това е част от културата ми и като човек от работническа класа го приемам като право“, пошегува се той.
Все пак актьорът призна, че с годините започнал да разбира границите си:
"Ако реша да изпия чаша вино на вечеря, ще е наистина хубаво вино. Опитвам се да не пия просто ей така, без повод.“
Освен промяната в начина на живот, Кроу използвал и терапия чрез платформата Ways2Well, която му помогнала да се справи със стари травми. Инжекциите, които получава в раменете и коленете, значително намалили възпаленията.
"Преди година артритът ми беше много тежък, но сега е намалял с около 70%, а на места дори с 90%“, разказа той.
Кроу подчерта, че подхожда внимателно и не търси бързи резултати:
"Искам това да бъде дългосрочна промяна. Ways2Well се оказа чудесно решение – облекчи болките ми и ми позволи да тренирам, без да страдам след това.“
Макар да признава, че на 61 "все още трупа нови травми“, актьорът заяви, че се чувства отлично и е готов за нови роли.
"Нюрнберг“ вече събира похвали от критиците и вероятно ще донесе на Кроу нова номинация за "Оскар“. Филмът проследява истинската история на следвоенните процеси срещу нацисткото ръководство, като противопоставя американския психиатър Дъглас Кели (Рами Малек) и Гьоринг – дясната ръка на Хитлер, пише БГНЕС
