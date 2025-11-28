На 54 е, но изглежда на 34

© Фейсбук Певицата Камелия отново впечатли почитателите си в социалните мрежи с изкусителна визия.



54-годишната блондинка публикува кадри от последния си музикален проект и написа: "Усещане за Коледа". На тях тя позира с блестяща рокля, а феновете и не пропуснаха да отбележат новата промяна във визията й.



Според върлите й фенове изпълнителката на "Луда по тебе" е уголемила още повече бюста си, а някои от тях твърдят, че е "клъцнала" и носа си. Други път отбелязаха, че е "страхотна певица, майка и съпруга".



Припомняме, че през септември Камелия обяви, че в семейството й са вече четирима. С това тя съобщи новината, че е станала майка за втори път на прекрасно момиченце на име Касия, изненадващо за всички нейни фенове.