На 54 е, но изглежда на 34
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:27 / 28.11.2025
© Фейсбук
Певицата Камелия отново впечатли почитателите си в социалните мрежи с изкусителна визия. 

54-годишната блондинка публикува кадри от последния си музикален проект и написа: "Усещане за Коледа". На тях тя позира с блестяща рокля, а феновете и не пропуснаха да отбележат новата промяна във визията й. 

Според върлите й фенове изпълнителката на "Луда по тебе" е уголемила още повече бюста си, а някои от тях твърдят, че е "клъцнала" и носа си. Други път отбелязаха, че е "страхотна певица, майка и съпруга". 

Припомняме, че през септември Камелия обяви, че в семейството й са вече четирима. С това тя съобщи новината, че е станала майка за втори път на прекрасно момиченце на име Касия, изненадващо за всички нейни фенове.







Статистика: