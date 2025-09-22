Камелия има второ дете, казва се Касия!

© Фейсбук "Днес на този хубав празник искам да ви споделя, че вече сме четирима. Добре дошла, Касия! Бъди здрава и щастлива. Обичаме те". Това написа преди минути Камелия в социалната мрежа Фейсбук.



"Браво, Ками ! Смело момиче си ти, винаги си била ! Заради такива семейства като вашето трябва да узаконят в България сурогатното майчинство! Такива, които искат да имат деца, а по медицински причини не могат да износят! Ти можеш да си посланик на промяната в закона! Бъдете здрави и щастливи", гласи само един от хилядите коментари под публикацията на певицата.



Живи и здрави и успех на страхотното семейство!