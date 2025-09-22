ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Камелия има второ дете, казва се Касия!
"Браво, Ками ! Смело момиче си ти, винаги си била ! Заради такива семейства като вашето трябва да узаконят в България сурогатното майчинство! Такива, които искат да имат деца, а по медицински причини не могат да износят! Ти можеш да си посланик на промяната в закона! Бъдете здрави и щастливи", гласи само един от хилядите коментари под публикацията на певицата.
Живи и здрави и успех на страхотното семейство!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1364
|
|предишна страница [ 1/228 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ники Кънчев призна: Обичам го!
15:01 / 22.09.2025
Край на досадните "бисквитки"
14:51 / 22.09.2025
Честито на Свилен Ноев!
13:25 / 22.09.2025
150 грама ориз - превенция на затлъстяването
12:21 / 22.09.2025
Пътуващите по АМ "Егнатия" в Гърция ще минават през дезинфекционн...
13:04 / 22.09.2025
Адвокат от Пловдив: И тези хора взимат пари?
11:31 / 22.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS