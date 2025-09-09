На 51 тя стана модел

© "Много добре се чувствам, постоянно съм в ангажименти и на път, а най-невероятното, което мога да споделя за себе си, е, че на моите години - скоро ще стана на 52 г., станах модел."



Това сподели фолкдивата Таня Боева и допълни, че записва и нови песни. "Не работя с дадено студио, а с различни аранжори и композитори, записвам с Даниел Ганев, Деян Асенов и Боби Павлов и подготвям няколко нови песни“, вещо разказва изпълнителката на песента "Полудяваш ли".



"Пътувам навсякъде със семейството си, не се разделяме нито със съпруга ми, нито със сина ни Росен и постоянно сме заедно. Така се зареждам, но още повече се зареждам, като видя какво правя за хората и колко щастливи са те от музиката ми“, на един дъх разказва фолкпевицата, която настоява още, че не се чувства уморена от наситения с участия летен сезон.



"Много ме търсят като известно лице да популяризирам продуктите им. Явно хората ме харесват физически... Истината е, че съм в топформа, не само пея, но изглеждам уникално и съм много благодарна, че в този период от живота буквално преливам от енергия", казва Таня Боева и изрежда, че до услугите й прибягват компании, които произвеждат продукти за разкрасяване, за поддръжка на кожата, козметични брандове, но и производители и вносители на дамски дрехи. "Бях дори рекламно лице на компания за бански костюми, на моите години!", сама се изумява певицата и продължава: "Канят ме да рекламирам парфюми дори, получавам и предложения да популяризирам хотели".



Фолкпевицата, която и до момента е единственият попфолк изпълнител носител на престижната първа награда "Златният Орфей", настоява, че поема ангажименти да рекламира дадени брандове само ако тя ги хареса. "В противен случай не се ангажирам, защото за мен е важно да отразявам нещата такива, каквито са. Коментирам ги, показвам ги, но не ги натрапвам на хората, оставям ги те да си решат", подчертава изпълнителката на песента "За доброто старо време“. И допълва:



"Явно живеем във век, в който напредването на възрастта вече не е порок, а привилегия. Та затова може би аз моделствам на почти 52 години!", пише "България Днес" .