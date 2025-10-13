ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|На 50 тя стана майка на две деца, но никога не се омъжи
Приживе Даян Кийтън е една от най-открояващите се актриси, известна със своя уникален стил и най-вече – с безкомпромисната си независимост. Въпреки че е имала дългогодишни връзки с големи имена като Уди Алън, Уорън Бийти и Ал Пачино, носителката на "Оскар“ прави революционен за времето си избор - тя никога не се омъжва, но сбъдва мечтата си да има деца, осиновявайки две на 50-годишна възраст.
Даян Кийтън и ролите й в личния живот:
- Кийтън почина на 79-годишна възраст в Калифорния.
- Носителката на "Оскар“ преди това заявява, че е "наистина щастлива“, че никога не се е омъжвала.
- На 50 години Кийтън осиновява син и дъщеря.
На 73 години, Кийтън разказва пред People през 2019 г. за решението си да не се омъжва, заявявайки, че е единствената от поколението си, а може би и преди него, която е била самотна жена през целия си живот.
За нея бракът никога не е бил цел. Актрисата споделя, че е знаела това още от тийнейджърските си години. Звездата на Холивуд си спомня, че като малка си й казвали, че ще бъде добра съпруга, но тя вътрешно никога не е искала да бъде такава. Тя е категорична, че не би било добра идея да се омъжи и е убедена, че и бившите й партньори са щастливи от това нейно решение.
Въпреки че решава да не споделя живота си с партньор, Даян Кийтън осъществява мечтата си да бъде майка. На 50-годишна възраст тя осиновява две деца – дъщеря Декстър и син Дюк. За Кийтън това не е импулсивно решение, а дълго обмислян процес.
"Не мислех, че някога ще бъда готова да бъда майка. Майчинството не беше импулс, на който не можех да устоя. Беше по-скоро мисъл, която обмислях от много дълго време. Затова се гмурнах“, казва приживе тя пред Ladies' Home Journa.
Въпреки че децата й вече са зрели хора, Кийтън успява да им осигури най-ценното – относително нормален живот, далеч от светлините на прожекторите. Тя разкрива, че Декстър и Дюк до голяма степен стоят далеч от публичността и нямат особен интерес към нейната кариера, което според нея е "много здравословно“.
Даян Кийтън остава вдъхновяващ пример за това, че човек може да следва свой собствен път – да прегърне независимостта си и да създаде семейство по начин, който е изцяло съобразен с личните му желания. През целия си живот тя продължава да настоява, че е най-щастлива, когато е необвързана, доказвайки, че най-важната любов в живота й е тази, която е избрала да създаде сама, пише Ladyzone.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1724
|предишна страница [ 1/288 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Юлиан Костов застава срещу Ники Кънчев в битка за зрители
08:47 / 13.10.2025
Наша актриса ще черпи днес
08:30 / 13.10.2025
Даниел Бачорски: Правих с нея секс, докато тя беше бременна от др...
20:14 / 12.10.2025
Силвена Роу разкри коя е храната на дълголетието
19:49 / 12.10.2025
Наричаха я Желязната лейди на телевизионния екран. След първия ра...
15:13 / 12.10.2025
И Светльо Витков подреди Слави: Страхливецът умира всеки Божи ден...
14:33 / 12.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS