ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Мъртвешка глава е заснета на наш плаж
Мъртвешката глава (Acherontia atropos) е пеперуда от семейство Sphingidae. Едра, с размах на крилете до 12 cm. Гърдите ѝ са тъмнокафяви, на гръбната страна с шарка в охрав цвят, наподобяваща човешки череп с две бедрени кости под него.
Предните криле са тъмнокафяви, задните и коремните – охравожълти. Това е единствената пеперуда, която издава звук (цвърчене). Разпространена е най-вече в Африка и Предна Азия. Когато тръгне от Африка отива към Източна и Централна Европа. Среща се през лятото и в България в две поколения. Гъсениците са хранят с отровните листа на татул, зокум, тютюн и т.н.
Пеперудите понякога влизат в кошерите и ядат мед. Хранят се също така и с домати и картофени растения. Размножават се по пролет като снасят малки зелени яйца по картофените растения. Имат непряко развитие като минават през пълна метаморфоза.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 714
|
|предишна страница [ 1/119 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
НПО: За втора година "Игри на волята" унищожава дюни и растения н...
16:01 / 25.08.2025
Кардиолог: Трябва да спим минимум по 7 часа!
13:54 / 25.08.2025
Експерт по киберсигурност: Не си публикувайте децата в социалните...
12:12 / 25.08.2025
Вижте новия седмичен хороскоп от 25 до 31 август
06:00 / 25.08.2025
Промоциите на "Лидл" и "Билла" подвеждали потребителите, рискуват...
18:01 / 24.08.2025
Мария Бакалова: Един добър ден
14:02 / 24.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS