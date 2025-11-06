ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Много злоба и омраза, не спира просташкото и грозно оплюване в родния ефир
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:49Коментари (1)785
©
Нова доза неприятни емоции изпълниха поредния епизод на риалити шоуто "Ергенът: Любов в рая". Ежедневните неразбирателства се пренесоха и във вечерта на банкета, когато всички се събират заедно на една маса. Но вместо сладки приказки, отново централно място заеха нападките и обидите. В основата бяха скандалната Шермин и психоложката Дениз, но не липсваше и нов мъжки сблъсък между Виктор и Орлин. 

Почти при всеки въпрос между двете дами възникваше напрежение, но важното беше, че мъжете зад тях – Красимир и Виктор – неотлъчно ги подкрепяха. Те заеха твърда позиция в защита на Шермин и Дениз, дори с риск да влязат в по-сериозен спор с останалите. Ситуацията стана особено емоционална, когато Дениз не успя да удържи сълзите си и се разплака.

"Шермин е много озлобена към всички, вероятно нещо се е случило в живота ѝ, което я е направило такава.", сподели пред камерите Дениз.

Край на отношенията

Особено емоционален бе моментът, в който Тихомир категорично заяви пред всички на масата, че Виктория не е неговата половинка. Виктория е категорична, че въпреки отношението му към нея, тя ще продължи да спазва уговорката си към него. Дали обаче зад действията ѝ се крие стратегия или влюбване? 

Друг важен момент беше разговорът между Киара и Красимир. Киара го попита дали смята, че е длъжен да й даде обяснение за връзката им. Красимир отговори кратко и категорично, че тя добре знае отговора. Този диалог сякаш окончателно затвори страницата на тяхната история, слагайки край на всякакви надежди и от двете страни, пише actualno.com.


Още по темата: общо новини по темата: 2094
06.11.2025 Нова бляскава двойка
06.11.2025 Милионер купува още земя заради кучетата на гаджето си
06.11.2025 Мария Ванкова роди момче
06.11.2025 Ето ги прекрасните сестри на Крисия
06.11.2025 Светлана, бивша Гущерова, се превръща в Робокоп
06.11.2025 Тя е на 79, той на 39, но за нея няма никакво значение
предишна страница [ 1/349 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Мария Ванкова роди момче
12:15 / 06.11.2025
Една от най-красивите ни волейболистки празнува днес
08:58 / 06.11.2025
Двойката, напуснала "Ергенът: Любов в рая" на почивка в Италия
22:53 / 05.11.2025
Секси участничка в "Хелс китчън" чака бебе
20:44 / 05.11.2025
Албена Денкова и Максим Стависки се завръщат
17:18 / 05.11.2025
Крисия призна в ефира на bTV, че наистина има мъж до себе си
13:20 / 05.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
Самолети предизвикват мощни тътени над Пловдив?
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: