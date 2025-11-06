Много злоба и омраза, не спира просташкото и грозно оплюване в родния ефир

© Нова доза неприятни емоции изпълниха поредния епизод на риалити шоуто "Ергенът: Любов в рая". Ежедневните неразбирателства се пренесоха и във вечерта на банкета, когато всички се събират заедно на една маса. Но вместо сладки приказки, отново централно място заеха нападките и обидите. В основата бяха скандалната Шермин и психоложката Дениз, но не липсваше и нов мъжки сблъсък между Виктор и Орлин.



Почти при всеки въпрос между двете дами възникваше напрежение, но важното беше, че мъжете зад тях – Красимир и Виктор – неотлъчно ги подкрепяха. Те заеха твърда позиция в защита на Шермин и Дениз, дори с риск да влязат в по-сериозен спор с останалите. Ситуацията стана особено емоционална, когато Дениз не успя да удържи сълзите си и се разплака.



"Шермин е много озлобена към всички, вероятно нещо се е случило в живота ѝ, което я е направило такава.", сподели пред камерите Дениз.



Край на отношенията



Особено емоционален бе моментът, в който Тихомир категорично заяви пред всички на масата, че Виктория не е неговата половинка. Виктория е категорична, че въпреки отношението му към нея, тя ще продължи да спазва уговорката си към него. Дали обаче зад действията ѝ се крие стратегия или влюбване?



Друг важен момент беше разговорът между Киара и Красимир. Киара го попита дали смята, че е длъжен да й даде обяснение за връзката им. Красимир отговори кратко и категорично, че тя добре знае отговора. Този диалог сякаш окончателно затвори страницата на тяхната история, слагайки край на всякакви надежди и от двете страни, пише actualno.com.