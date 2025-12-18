ЗАРЕЖДАНЕ...
|Много богат и много известен българин днес става на 60
Завършва НАТФИЗ, спец. "Кинорежисура“. Баща му е сириец, а майка му е българка. Има двама братя – Мажд Алгафари и Басел Алгафари. Женен е за Мадлен Алгафари и имат дъщеря и син.
Автор и режисьор на студентското предаване "Ку-Ку“ (включително на предаването за АЕЦ-Козлодуй). Бивш делегиран продуцент на "Шоу и развлекателни програми“ в БНТ. Продуцент, съсценарист, режисьор на игралния филм "Ла донна е мобиле“. Продуцент и режисьор на телевизионните предавания "Наблюдател“ и "Анонси“. Нидал Алгафари е режисьор и на документалния филм "Сирия – история и легенди“. От юни 2002 г. до май 2004 г. е изпълнителен директор на БНТ.
Автор на романа "Боже, защо господ лъже“ – издаден през 2014 година в София. Впоследствие романът е продължен с още три части: "Аллах, милост нямаш ли“ (2015), Любиш ли, ти, Бог си“ (2017) и "Орисани да избираме“ (началото на 2018 г.). Следва двутомният му роман "Рано или късно“, издаден през 2019. През 2023 излиза следващият ми двутомен роман “Вятърът и любовта".
Тъй като говори арабски език, е работил в полза на Българската държава като агент на Шесто управление на Държавна сигурност с псевдоним Наско.
