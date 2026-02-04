ИЗПРАТИ НОВИНА
Много богат българин днес става на 87
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:42
Румен Славейков Сербезов е български професионален дипломат, после политик от Българската комунистическа партия и по-късно бизнесмен. Роден е на 4 февруари 1939 година в Хасково. По майчина линия произхожда от пловдивския род на Йорданка Николова-Чанкова. Сербезов завършва специалност "Международни отношения“ в МГИМО, Москва през 1963 г.

След дипломирането си Сербезов работи в Министерството на външните работи. Посланик е в Япония от юни 1974 до януари 1979 г. През януари 1966 г. е вербуван от подполковник Атанас Атанасов и започва да работи първоначално като секретен сътрудник към Първо управление на Държавна сигурност под псвдонима "Христо“, а от 1979 г. като нещатен служител към същото управление.

След връщането си в България Румен Сербезов е първи секретар на Окръжния комитет на БКП в Хасково (1978 – 1980). През 80-те години заема редица отговорни постове в изпълнителната власт:

министър на леката промишленост (07.05.1980 – 4 януари 1984);

първи заместник-министър на производството и търговията с потребителски стоки (с ранг на министър, 1984 – 1985);

заместник-министър на енергийно-суровинните ресурси (1985);

секретар на Стопанския съвет на МС;

съветник в Министерския съвет.

В средата на 1980-те години е председател на Централния кооперативен съюз. Учредител е и първи председател на Българо-японския икономически съвет при Българската търговско-промишлена палата (1987 – 1992).

Секретар на ЦК на БКП (Висшия партиен съвет на БСП) в продължение на 1,5 г. след 10 ноември 1989 г. Народен представител в 3 обикновени народни събрания, а след това и в VII велико народно събрание през 1990 – 1991 г.

През 1990-те години Сербезов оглавява "Индустриал М“ от групата "Мултигруп“. За дейността си 2 пъти е обвиняван в присвояване, но е оправдан.

Румен Сербезов работи за развитие на българо-японското сътрудничество. Благодарение на неговите усилия японската група "Токуда“ прави значителни инвестиции в България. Румен Сербезов играе ключова роля в структурата на "Токуда“ в страната.

Съпругата му Светла Попова също е завършила международни отношения в МГИМО, Москва през 1963 година. Била е посланик в Швеция, Дания, Норвегия. Дъщеря е на Димитър Попов – кмет на София (1952 – 1961), министър на финансите (1962 – 1976), кандидат-член и член на ЦК на БКП (1954 – 1982).







