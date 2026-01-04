ЗАРЕЖДАНЕ...
|Млада художничка превърна жълтите стотинки в красиво изкуство
Идеята на Габриела се ражда още при първите разговори за евробъдещето на България. Тя решава, че тези малки, често пренебрегвани метални дискове, преминали през хиляди ръце, носят в себе си особена енергия.
"На всеки един човек, който ги е държал, те са били част от някой джоб, някоя мечта. Като ги вплътнявам в моите картини, им давам нов живот, а те дават енергия на платната“, споделя Габриела пред NOVA.
История и съвременност в едно
Серията "Монетни музи“ съчетава изящни женски образи с блясъка на българските монети. Някои от творбите са вдъхновени директно от българската история. Една от най-впечатляващите картини в колекцията е образът на Мария Българска – дъщерята на цар Калоян. В нея стотинките са превърнати в богати накити, напомнящи за средновековното величие на България.
Когато стотинките в личната касичка на Габриела свършват, в творческия процес се включва целият град. Съседи, познати и дори непознати хора започват да ѝ носят събраните си жълти монети. Те се радват, че техните "незначителни“ пари ще станат част от нещо красиво и сантиментално.
Без политическа позиция
Художничката е категорична – нейните картини не са протест или политическа позиция "за“ или "против“ еврото. Те са опит за съхраняване на паметта.
"Не става въпрос за политика, а за доказателство за следата, която тези пари оставиха в живота ни. Искам просто да ги запазим като спомен“, казва тя.
С над 15 платна в колекцията си, Габриела Йорданова посреща новата валута със самочувствието на творец, който е успял да "замрази“ времето в блясъка на жълтия метал.
