Млада художничка превърна жълтите стотинки в красиво изкуство
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:02Коментари (0)1419
© NOVA
В дните, когато България официално става част от Еврозоната и жълтите стотинки бавно започват да изчезват от портфейлите ни, една млада художничка и учител от Ихтиман реши да им даде нов живот. Вместо в банковите каси, стотици монети от 1, 2 и 5 стотинки намериха своето място в серията картини "Монетни музи“.

Идеята на Габриела се ражда още при първите разговори за евробъдещето на България. Тя решава, че тези малки, често пренебрегвани метални дискове, преминали през хиляди ръце, носят в себе си особена енергия.

"На всеки един човек, който ги е държал, те са били част от някой джоб, някоя мечта. Като ги вплътнявам в моите картини, им давам нов живот, а те дават енергия на платната“, споделя Габриела пред NOVA.

История и съвременност в едно

Серията "Монетни музи“ съчетава изящни женски образи с блясъка на българските монети. Някои от творбите са вдъхновени директно от българската история. Една от най-впечатляващите картини в колекцията е образът на Мария Българска – дъщерята на цар Калоян. В нея стотинките са превърнати в богати накити, напомнящи за средновековното величие на България.

Когато стотинките в личната касичка на Габриела свършват, в творческия процес се включва целият град. Съседи, познати и дори непознати хора започват да ѝ носят събраните си жълти монети. Те се радват, че техните "незначителни“ пари ще станат част от нещо красиво и сантиментално.

Без политическа позиция

Художничката е категорична – нейните картини не са протест или политическа позиция "за“ или "против“ еврото. Те са опит за съхраняване на паметта.

"Не става въпрос за политика, а за доказателство за следата, която тези пари оставиха в живота ни. Искам просто да ги запазим като спомен“, казва тя.

С над 15 платна в колекцията си, Габриела Йорданова посреща новата валута със самочувствието на творец, който е успял да "замрази“ времето в блясъка на жълтия метал.


