Японски изследователи от Университета на Осака разкриха, че изключителната скорост и маневреност на делфините се дължат на специфични водни вихри, създавани от техните опашки. Изследването, публикувано в списание Physical Review Fluids, хвърля светлина върху десетилетния научен спор за ефективността на тези морски бозайници във водна среда.

Според данните, делфините достигат впечатляващи скорости от 37 до 55 километра в час, което ги нарежда сред най-бързите същества в океана.

За да разгадаят механизма на тяхното движение, учените са приложили прецизно компютърно моделиране и изчисления със суперкомпютър. Чрез пресъздаване на водната среда около тялото на животното, екипът е успял да анализира флуидния поток на съставни части. Резултатите показват, че при всеки удар на опашката се образуват мащабни вихрови пръстени, които изтласкват водата назад и генерират основната движеща сила.

Проучването идентифицира и феномена "енергийна каскада“, при който енергията преминава от големи към малки вихрови структури. Оказва се обаче, че малките вихри са само страничен продукт на турбулентността и нямат съществен принос за тягата на животното. Този механизъм остава стабилен при различни темпове на плуване, което доказва неговата универсалност за вида.

Откритието има огромен потенциал за приложение в инженерните науки. Учените вярват, че разбирането на тези вихрови структури ще позволи разработването на ново поколение подводни апарати и енергийно ефективни роботи, които имитират природното съвършенство на морските животни.