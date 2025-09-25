ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Мисис Баба" написа автобиографичен роман
Сред присъстващите бяха председателят на Общинския съвет на Тунджа Атанас Христов, заместник-кметът на общината Тодор Налбантов и кметът на село Роза Енчо Йоргов.
Водещ на вечерта беше Ива Екимова, която успя да създаде усещане за близост и вдъхновение между авторката и публиката. Присъстващите имаха възможност да чуят откъси от книгата, да зададат въпроси и да споделят своите лични впечатления.
"Това не е просто роман. Това е пътеписът на една душа – през болка, прошка и обич“, сподели Дони Василева. Книгата представлява искрен и силно емоционален разказ за личните предизвикателства, пред които животът ни изправя, и за силата да продължиш напред.
Изборът на село Роза за премиерата не е случаен. Именно там Дони е прекарала своето детство, а селото пази най-съкровените ѝ спомени. "За мен е чест, че толкова успешни хора са родом от нашето любимо село! Радвам се, че всички заедно сме част от подобно културно събитие“, подчерта кметът Енчо Йоргов.
През годините Дони Василева е позната на публиката не само като носителка на титлата "Мисис Баба 2015“ и създател на козметичен бранд, но и със своето участие в популярния телевизионен формат "Фермата“. Сега тя се представя в нова светлина – като автор, който разкрива най-личните страници от живота си.
Ден по-късно представянето на "Животът, който ми се падна“ продължи в град Ямбол, където Дони е живяла. В тържествената атмосфера на "Син Салон“ на Народно читалище "Съгласие 1862“ авторката разказа за търсенето на родната си майка. На събитието присъстваха заместник-кметът по хуманитарни дейности на Ямбол Енчо Керязов и певицата Тони Дачева.
"Животът, който ми се падна“ обещава да докосне сърцата на читателите и да ги вдъхнови да открият смисъл и надежда дори в най-трудните житейски изпитания.
Както авторката сподели по време на срещите с публиката, скоро предстои появата на втората част на автобиографичния ѝ роман – "Животът, който ми принадлежи“. "Това е един искрен и вълнуващ разказ за най-трудните ми години като майка на три деца, работещ родител и човек, посветен на израстването и изграждането ми като личност“, добави Дони Василева.
