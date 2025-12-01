Милионерска вдовица със стряскащ пост

© В последните си публикации в социалните мрежи Бояна Шарлопова сподели кадри от зимно приключение с шейни, теглени от хъскита.



Въпреки живописните сцени, вниманието на "Уикенд" се насочи към правописните пропуски в текстовете към сторитата й. Сред тях личаха думи като "сутришна“, "запрятя“ и "путуваме“, които са доста неграмотно написани.



Подобни грешки са често срещани в социалните мрежи, където съдържанието се публикува бързо и без редакция, но въпреки това не го очаквахме от образована и начетена жена като вдовицата на Стефан Шарлопов, която управлява империя за милиони. Ето какво пише красивата блондинка.