Милионер купува още земя заради кучетата на гаджето си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:26
Валерия Георгиева, победителката от втория сезон на "Ергенът", показа, че при нея любовта не се измерва в карати. Нейният любим - бизнесменът Ваньо Алексиев - ѝ е купил още няколко декара земя, за да разширят двора, в който тичат техните кучета.

"Бащата на нашите "помияри" купи още няколко декара земя, за да разширим двора, че този им омръзна", обяви дългокраката брюнетка, наричайки домашните си любимци "помияри". Валерия осмива недоброжелателите, които съскат срещу каузата й и се изказват грубо за четириногите.

"Кученцата ни чакат дворът да стане готов, за да тичат свободно и да се радват", написа Валерия в социалните мрежи, придружено от кадри с любимците си. С типичния си саркастичен стил красавицата добави: 

"Скоро девет кученца, прибрани от улицата, ще се ширят в голям двор, докато Ганьо от панелката ме псува защо помагаме на животните". Новите декари ще се превърнат в истински рай за четириногите - зона за свободна игра, зелени площи и специално място за отмора на по-възрастните кучета.

В медийните среди се тръби за впечатляващия палат на любовта, в който живее двойката - двуетажен дом, градина от над 20 декара, басейн с подгряване и повече от 1000 дървета. Но за Валерия и Ваньо това не е просто лукс, а мисия. Двамата живеят с мисъл за животните. За тях любовта не е рози и вечери на свещи, а пълни купички, уютен дом и щастливи опашки. "Искам не просто да спася живот, искам да му дам дом, свобода, усещане", споделя Валерия, и го доказва всеки ден.

Половинката ѝ, Ваньо Алексиев, е човекът, когото тя нарича с усмивка "бащата на нашите животни". Не само финансира каузата й, но и лично участва в избора на място и организацията на терена. Любовта им се разпали в началото на 2025 г. и оттогава двамата са неразделни. 

"Честит рожден ден на човека с най-голямото сърце! Благодарение на теб хиляди изоставени души знаят какво е любов, грижа и сигурност", написа Валерия в емоционален пост по повод празника на половинката си.

Новите декари не са просто земя - това е свобода, обич и дом за тези, които никой не е искал. А феновете на Валерия обобщават най-добре: "Когато любовта ти купува декари, а не диаманти - значи е истинска", пише "България Днес".


