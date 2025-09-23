ИЗПРАТИ НОВИНА
Милена окончателно спечели дело срещу ЛГБТ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:08
©
"Това дело на ЛГБТ общността срещу мен с обвинения за дискриминация бе натиск да не смея да изразя личното си мнение. Искаха да ми покажат, че нямам право на мнение, че нямам право на гражданска позиция. Те се навират на хората в лицата, имат самочувствието, защото са финансирани от различни грантове и се опитаха да покажат, че и съдебната система е на тяхна страна, което обаче не е точно така“. Това каза за "България Днес“ рок певицата Милена Славова по повод съдебните процеси срещу нея за дискриминация по признак сексуална ориентация към ЛГБТ общността, които започнаха през 2021 г.

"На първа инстанция аз спечелих делото, на втора инстанция - те, но на трета Върховният административен съд отмени решението на Административен съд София-град и ме оневини по обвиненията за насаждане на омраза“, разказа още рок кралицата.

По нейни думи хората от години търпят провокациите от страна на гей обществата в цяла Европа, но: "Хората не са глупави и имат някакъв праг на търпение. Вижте какво се случва по улиците на Европа - мнозина вече загубиха търпението си, защото търпяха, търпяха, търпяха... Всеки се затваряше в своя си сеят, за да съхрани ценностите си. но те се навират в лицата на хората и превърнаха цяла Европа в един клозет. Западните народи с култура, история, демокрация, към които сме гледали с отворени очи и сме взимали пример от тях и сме искали да бъдем като тях, и като малки сме мечтали да живеем като тях, днес аз не ща да чуя за Европа!“.

Рок певицата разказва, че постоянно получава покани от свои приятели да им гостува в различни държави в Западна Европа, а най-вече от близки във Великобритания. "Какво да правя аз там, то в Лондон вече няма англичани, те от години са избягали на 200 мили от столицата, защото в нея няма живот за белите. само паплач по улиците", разказва Милена.

Преди години, когато тя бе мигрант на Острова, живеела в централен Лондон недалеч от "Хайд парк“. "Днес англичаните са си продали там имотите, които са купени от араби, и като вървиш по улиците - само араби и черни, всички надписи са на арабски върху хубавите сгради, а по улиците се пуши наргиле“, разказва изпълнителката на песента "Ала-бала“.

Милена категорично подкрепя протестите на англичаните, но: "Не само техните, и на германците, и на французите. Европа вече не става за живот. Имам приятели навсякъде и е ад, градовете са превзети от нечовешка напаст".

Певицата разказва, че миналата година била на гости на приятелка е Лондон и отишли с кола на разходка в парк. Когато паркирали, Милена си оставила една торба на седалката, но приятелката я помолила да я прибере в багажника. "Що бе, питам я аз. И тя: .Оставим ли нещо на седалката, ще ми разбият колата. Някой ни наблюдава отнякъде и в момента, в който мръднем, чупи стъклото и граби. Властите нищо не могат да направят А ние все още си държим вратите отворени, а и чат-пат колите“, разказва певицата.


