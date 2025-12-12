ИЗПРАТИ НОВИНА
Мика Стоичкова показа бебе Ицо
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:46
Мика Стоичкова трогна последователите си в социалните мрежи с нов кадър на малкия Христо -второто внуче на футболната легенда Христо Стоичков. "Най-любимия ми малък човек, Христо Джуниър!“, написа Мика.

Малкият Христо Жулиен Креспо е син на  Христина — другата дъщеря на Камата. Детето е от любовта й с венецуелеца Карлос Креспо, който е израснал основно в Швейцария и за когото се знае, че има стабилни финансови възможности. Карлос е вторият й съпруг, след като преди години Христина се разведе с хърватския тенисист Лука Белич. Новото семейство тръгна напред уверено и сега именно Христо-джуниър е най-голямата им радост.

Дядо му, разбира се, прие появата му с огромно вълнение. Камата веднага благодари на Бог за новия член на фамилията и обяви, че ще бъде до малкия Ицо във всяка стъпка от живота му. Близки до семейството разказват, че Стоичков е истински развълнуван от мисълта, че някой ден ще може да рита топка с внука си на двора, макар и на шега да признава, че още е рано за прогнози. Въпреки легендарната си кариера той не страда от амбиции да превърне момчето в свой наследник на терена. По думите на негови приятели Стоичков иска главно детето да расте здраво, щастливо и заобиколено от любов, а ако някой ден пожелае да гони топката, той ще бъде първият, който ще му подаде.

Христо-джуниър е второто внуче на Камата. През 2016 г. Мика го направи дядо за първи път, когато в Маями се роди малката Мия. Оттогава звездата не пропуска повод да изразява щастието си от това, че има внучета, а приятелите му шеговито казват, че това е единствената титла, която приема по-емоционално от всички други в живота си, пише HotArena.


