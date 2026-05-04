Популярната певица Михаела Филева направи силно емоционално признание за своята визия за любовта по време на гостуването си в подкаста на Ивка Бейбе. Изпълнителката сподели, че не вярва в клишето, че любовта непременно трябва да бъде източник само на щастие, информира Plovdiv24.bg.

Според Филева истинската стойност на това чувство се крие в неговото присъствие и ролята му да бъде опора, сила и енергия. Тя подчертава, че тъй като животът невинаги поднася щастливи моменти, именно подкрепата в трудните периоди е ключова за партньорите.

Певицата обърна специално внимание на моментите, в които единият в двойката преминава през изпитания. По нейни думи тогава нито един от двамата не е щастлив, но именно тези ситуации са най-голямото мерило за една връзка. Михаела Филева обобщи, че истинската любов се доказва в миговете на трудност, които подлагат на тест както индивидуалните характери, така и самите взаимоотношения.

"Ролята на любовта е да бъде опора, да бъде сила, да бъде енергия, защото животът не винаги е щастлив", казва още певицата.