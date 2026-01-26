ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Михаел Шумахер прави първи стъпки към самостоятелно придвижване
През 2013 г., след като сложи край на спортната си кариера, германецът претърпя тежка мозъчна травма при инцидент на ски във Френските Алпи. Вследствие на злополуката той беше прикован на легло за дълъг период и поставен на апарат за изкуствено дишане.
Според източници на изданието, Шумахер вече получава подкрепа от медицинска сестра и терапевт, като се придвижва самостоятелно в своята резиденция на Майорка.
57-годишният германец остава един от най-великите пилоти в историята на Формула 1. Той е носител на седем световни титли, а статистиките му го поставят втори във вечната ранглиста по победи (91), подиуми (155) и полпозишън (68), след Люис Хамилтън.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Лукс и минерална баня срещу 5 евро недалеч от Пловдив
09:12 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в нед...
17:22 / 25.01.2026
Румен Радев ще живее при тъщата в центъра на София до улица "Рако...
16:24 / 25.01.2026
Мариана Попова: Не е кой знае какво и определено не сбъдва мечти,...
15:39 / 25.01.2026
Това е най-романтичното място за Свети Валентин
16:02 / 25.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Поли Генова: Започнах да ходя на терапия
13:17 / 24.01.2026
На 65 тя все още е в спомените на зрителите с култови роли в киното
13:56 / 24.01.2026
Сашо Кадиев: Това е най-щастливият момент
14:12 / 24.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Мира Добрева оплю Никос Вертис
16:24 / 24.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS