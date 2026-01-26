ИЗПРАТИ НОВИНА
Михаел Шумахер прави първи стъпки към самостоятелно придвижване
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:57Коментари (0)618
Седемкратният световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер вече успява да се придвижва с инвалидна количка, съобщава "Daily Mail“.

През 2013 г., след като сложи край на спортната си кариера, германецът претърпя тежка мозъчна травма при инцидент на ски във Френските Алпи. Вследствие на злополуката той беше прикован на легло за дълъг период и поставен на апарат за изкуствено дишане.

Според източници на изданието, Шумахер вече получава подкрепа от медицинска сестра и терапевт, като се придвижва самостоятелно в своята резиденция на Майорка.

57-годишният германец остава един от най-великите пилоти в историята на Формула 1. Той е носител на седем световни титли, а статистиките му го поставят втори във вечната ранглиста по победи (91), подиуми (155) и полпозишън (68), след Люис Хамилтън.







Статистика: