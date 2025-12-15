ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Меган заряза баща си в болницата
Според Daily Mail след като не е успяла да осъществи пряк контакт с него, 44-годишната Меган, която не го е виждала, откакто се омъжи за принц Хари през 2018 г., се е свързала с баща си чрез писмо. Смята се обаче, че тя е на мнение, че контактите му с медиите правят бъдещото им помирение малко вероятно.
Разривът между двамата започна, след като Томас си сътрудничи с папарак в близост до дома си в Мексико, за да бъдат заснети снимки на него, докато пробва костюм преди кралската сватба. Малко след това той получи два инфаркта и бе принуден да се откаже от пътуването си до Обединеното кралство за церемонията.
Той никога не се е срещал със зет си, нито с децата на двойката.
В миналото холивудският режисьор е бил близък с дъщеря си и е подкрепял развитието на нейната актьорска кариера в Лос Анджелис, след като той и майка й Дория се развеждат, когато Меган е на шест години.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Минал и през трите национални телевизии днес става на 46
13:16 / 15.12.2025
Мисис Вселена 2025 предупреди за козметиката
21:02 / 14.12.2025
Жената на Христо Шопов окончателно го заряза
18:21 / 14.12.2025
Андреа: След раздялата с Кубрат се излагах много
12:47 / 14.12.2025
Певицата Емилия: Бях много срамежлива, но тя ме подкрепи да се от...
22:21 / 13.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
БНБ с извънредно съобщение за стартовите комплекти с евромонети
16:11 / 13.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS