Меган заряза баща си в болницата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:08
©
Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл не е имала намерение да посети баща си в болницата по време на възстановяването му след ампутацията на крака и е загубила надежда за бъдещо помирение с него. 81-годишният Томас Маркъл претърпя животоспасяваща операция във Филипините, след като в крака му е бил открит масивен кръвен съсирек.

Според Daily Mail след като не е успяла да осъществи пряк контакт с него, 44-годишната Меган, която не го е виждала, откакто се омъжи за принц Хари през 2018 г., се е свързала с баща си чрез писмо. Смята се обаче, че тя е на мнение, че контактите му с медиите правят бъдещото им помирение малко вероятно.

Разривът между двамата започна, след като Томас си сътрудничи с папарак в близост до дома си в Мексико, за да бъдат заснети снимки на него, докато пробва костюм преди кралската сватба. Малко след това той получи два инфаркта и бе принуден да се откаже от пътуването си до Обединеното кралство за церемонията.

Той никога не се е срещал със зет си, нито с децата на двойката.

В миналото холивудският режисьор е бил близък с дъщеря си и е подкрепял развитието на нейната актьорска кариера в Лос Анджелис, след като той и майка й Дория се развеждат, когато Меган е на шест години.







