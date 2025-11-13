ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Мечтата на жените става на 56
Шотландският актьор е известен със своите честни сини очи, дълбок глас и мъжествено излъчване. Обичаме да го гледаме не само в романтични филми като "Послепис: Обичам те“ и "Грозната истина“, но и в екшъни, сред които "300“ и "Рокенрола“.
Роден е на 13 ноември 1969 г. в Глазгоу, Шотландия, в семейството на Маргарет и Едуард Бътлър. Израства заедно с по-големите си брат и сестра в родния град на майката Пейзли, Шотландия. В ранното си детство живее също така и в Канада.
Родителите му се развеждат, когато той е дете. Заедно със своя брат и сестра е отгледан от майка си. Не е поддържал никакъв контакт с баща си преди да го срещне отново, когато е на 16 години. Умира, когато Джерард е на 20.
Бътлър посещава Глазгоуския университет, където учи право. Председател е на училищното правно общество заради дружелюбността и социалните си контакти.
Актьорската му кариера започва благодарение на актьора Стивън Беркоф, с когото впоследствие играе в "Атила“ (2001). В него той играе ролята на вождът на хуните – Атила.
Беркоф му предлага роля в пиесата "Кориолан“ и Бътлър решава да се откаже от правните науки в полза на актьорството. По-късно той играе Рентън в сценичната адаптация на "Трейнспотинг“ през 1996. Неговият филмов дебют е в "Mrs Brown“ (1997), където участва заедно с Били Конъли.
Следват роли във "Фантомът на операта“, "300“, "Рокенрола“, "Грозната истина“, "Проповедникът с картечница“, "Отстреляй бившата“ и др. Сред по-популярните роли му през последните години са в екшън поредицата "Код: Олимп“, "Код: Лондон“ и "Код: Ангелът“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2193
|
|предишна страница [ 1/366 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Любим филм се завръща на големия екран с втора серия
10:58 / 13.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Зимнина без буркани – алтернативата на модерните домакини
22:53 / 12.11.2025
Ученик стигна до въпрос за 20 хил. лв. в "Стани богат"
22:20 / 12.11.2025
Силвена Роу: Хората помнят баща ми като собственика на първия "Тр...
21:15 / 12.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Цитиридис се натрови
10:18 / 11.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS