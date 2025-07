Мастиката има лечебни свойства

© Мастиката или мастикс е ароматна смола, която се добива от мастиково дърво. Това дърво расте в средиземноморските държави. Има много полезни качества и приложения. Тя абсорбира холестерола, има антибактериални свойства, действа като антисептик за устната кухина, подпомага храносмилането, стяга венците, лекува рани, а учените са открили, че когато се прилага дори в малки дози, лекува стомашни язви.



Инхибира репликацията на вируса на грип А и вирусната патогенност



Ново изследване на пет корейски и един американски университет разкри полезните свойства на мастиката срещу грип.



Дар от гръцките богове или още казано - мастиха от остров Хиос



Хиоската мастика проявява мощна антиинвазивна вирусна активност, като блокира ранния етап на вирусна репликация. По този начин, мастиковата гума може да се използва като ново терапевтично средство срещу инфекция с инвазивни вируси.



Като компонент на превръзки за заздравяване на рани и като средство за регенерация на кожата



Мастиката притежава отлични свойства за заздравяване на рани и операции, като същевременно не води до нежелани странични ефекти върху кожата (като дерматит, обезцветяване на кожата и др.), както други често срещани лечебни продукти.



Тази уникална естествена смола вече се използва много често като компонент на превръзки, лепенки, компреси и други лечебни средства, прилагани за защита и заздравяване на рани или следоперативни разрези.



Приложение в стоматологията и ортодонтията



В стоматологията мастиката се използва като компонент на зъбни пломби и зъбни форми.



Дъвченето на мастика спомага за дезинфекция на устата, за намаляване честотата на ортодонтските проблеми и за укрепване на венците. Освен това, тя овлажнява устната кухина, благодарение на слюноотделянето, като по този начин почиства и ароматизира устата.



Дъвченето на мастика систематично елиминира или значително инхибира образуването на микробни плаки. Следователно, помага за предотвратяване на кариес и пародонтални проблеми. И накрая, евгенолът, съдържащ се в маслото от мастика, се използва днес в стоматологията като антисептично и успокояващо вещество. Мастиката се използва като съставка в паста за зъби и вода за уста за чистота и дезинфекция на устната кухина.



Медицинска – фармацевтична употреба



Мастиката се бори с Helicobacter Pylori, според скорошни проучвания, проведени от университета в Нотингам и публикувани в надеждното медицинско списание The New England Journal of Medicine. Освен това, университети в Гърция и чужбина понастоящем изучават действието на мастиката по отношение на захарния диабет, холестерола и триглицеридите. Заслужава да се спомене и ефектът на мастиката върху чернодробната функция чрез стимулиране на детоксикиращата ѝ активност. Днес продукти като мастика на прах, капсули и много други са широко разпространени и се използват от много хора за справяне с гореспоменатите здравословни проблеми. Мастиката се използва и в мехлеми срещу изгаряния, измръзване, кожни проблеми, както и в лепенки.



Свойства на мастиката



Състои се от стотици компоненти, сред които само 80 се съдържат в идентифицируеми количества. Такова множество вероятно оправдава многобройните свойства и приложения на мастиката и мастиковото масло в областта на хранително-вкусовата промишленост, здравеопазването и козметиката.



Антимикробно действие на мастиковото масло



Проведена е значителна изследователска дейност относно антимикробното действие на етеричното масло от мастикс – мастиково масло. Изследователите са проучили по-специално, че когато мастиковото масло е включено в растежната среда, то може да забави скоростта на растеж, но също така да елиминира микроби, бактерии и патогенни микроорганизми.



Резултатите от тези изследвания потвърждават важното антимикробно и противогъбично действие на мастиковото масло, като по този начин насърчават по-нататъшното му използване като компонент на фармацевтични и други продукти за защита и грижа.



Мастиката в оралната хигиена и стоматологичните изследвания



Научни изследвания доказаха, че дъвченето на натурална мастикова дъвка е много полезно за упражняване на венците, заедно с всичките ѝ благоприятни ефекти върху здравето на зъбите. Освен това е потвърдено, че натуралната мастика, за разлика от обикновените дъвки, предизвиква по-голямо слюноотделяне поради специфичния си вкус и относителната си твърдост, нещо, което дава по-голямо усещане за свежест и чистота в устата, като същевременно е доказано, че облекчава сухотата в устата - нещо особено често срещано сред възрастните хора.



Мастика като защитно средство срещу атеросклероза



Напоследък има интензивен научен интерес относно използването на естествени антиоксиданти като защитно средство срещу атеросклерозата. Поради състава си, тези вещества предлагат защита срещу образуването на атероматозни плаки, като по този начин предотвратяват риска от атеросклероза и сърдечни заболявания.



Наличието на фенолни молекули, тритерпенови съединения, както и фитостероли сред компонентите на Хиоската мастика е особено важно заради тяхното действие срещу окисляването на липопротеините с ниска плътност (LDL) и това е значително доказателство за потенциалния ѝ антиоксидантен ефект. Изследователската дейност в тази област все още е в експериментален етап.



Превенция и лечение на заболявания на чревната система



Резултатите от последните научни изследвания, свързани с терапевтичното действие на мастиката по отношение на нарушения на пептичната система, са особено важни.



Още от древността е било известно, че хиоската мастика има силен положителен ефект върху стомаха, например облекчава стомашно-чревни разстройства, диспепсия, стомашни болки, пептични язви и др.