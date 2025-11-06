ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Мартин Елвиса попиля изгонения Томи от "Игри на волята"
"Ей, все съм виждал нагли хора, ама този е всичко това в комбинация с гаден лъжец, който нямаше дори топките да си признае на арената! За какво се готви 1 година – за да пазарува по бензиностанциите ли?", избухна Елвиса.
Той не пропусна да спомене и Миро:
"Ей, все съм виждал нагли хора, все съм виждал гнусни хора, ама този е всичко това, в комбинация с гаден лъжец, който нямаше дори доблестта и топките да си признае на арената! За какво се готви 1 година бе? За да ходиш да пазаруваш по бензиностанциите ли??? Силно се надявам и "братлето" ти Миро, с който сте дупе и гащи, да го отнесе заедно с теб, а не хора като Ивайло и Крис....".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2096
|
|предишна страница [ 1/350 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мария Ванкова роди момче
12:15 / 06.11.2025
Една от най-красивите ни волейболистки празнува днес
08:58 / 06.11.2025
Двойката, напуснала "Ергенът: Любов в рая" на почивка в Италия
22:53 / 05.11.2025
Секси участничка в "Хелс китчън" чака бебе
20:44 / 05.11.2025
Албена Денкова и Максим Стависки се завръщат
17:18 / 05.11.2025
Крисия призна в ефира на bTV, че наистина има мъж до себе си
13:20 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS