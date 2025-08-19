© виж галерията Mария вече е официално е омъжена. След като подписа гражданския си брак с бизнесмена Теодор Петков в София на 18 юли, сега организираха набързо луксозно тържество на остров Корфу в тесен семеен кръг.



Само четири месеца след развода си с Мирослав Соколов, певицата намери нова любов за четвърти път. В Гърция двамата влюбени си размениха клетви за вечна вярност.



До олтара булката беше заведена не от друг, а от най-важния човек в нейния живот – дъщеря ѝ Марая.



Мария изглеждаше добре в прозрачна дантелена рокля с дълъг воал и букет от бели рози.



Двойката си размени сватбени клетви на английски език, а след това и брачните халки, символизиращи тяхната любов.



