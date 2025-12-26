ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мария Игнатова успя да спаси брака си
"Ноември и декември отвяха всички останали класацията на 2025-а", написа водещата в социалните мрежи.
След периоди на изпитания и съмнения Мария и настоящият й мъж Ивайло Нойзи Цветков са успели да намерят път един към друг и да запазят брака си, пише Уикенд. За хората от близкото им обкръжение това не е изненада двамата винаги са демонстрирали готовност да се борят за връзката си дори когато нещата не вървят по план.
Днес съпрузите изглеждат по-сплотени и уверени от всякога.
Успоредно с личното щастие, 2025-a ce оказва силна и в професионален аспект за Игнатова. Тя участва в няколко успешни проекта, затвърждавайки позицията си на едно от най-разпознаваемите и харесвани лица в родния ефир.
