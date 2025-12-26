ИЗПРАТИ НОВИНА
Мария Игнатова успя да спаси брака си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:58Коментари (0)1218
Mария Игнатова изпраща 2025 г. с усмивка и усещане за постигнат успех както в личния си живот, така и в професионалната сфера. Последните месеци се оказаха повече от благосклонни към блондинката. Тя самата ги определи като най-силните и щастливи за нея.

"Ноември и декември отвяха всички останали класацията на 2025-а", написа водещата в социалните мрежи.

След периоди на изпитания и съмнения Мария и настоящият й мъж Ивайло Нойзи Цветков са успели да намерят път един към друг и да запазят брака си, пише Уикенд. За хората от близкото им обкръжение това не е изненада двамата винаги са демонстрирали готовност да се борят за връзката си дори когато нещата не вървят по план.

Днес съпрузите изглеждат по-сплотени и уверени от всякога.

Успоредно с личното щастие, 2025-a ce оказва силна и в професионален аспект за Игнатова. Тя участва в няколко успешни проекта, затвърждавайки позицията си на едно от най-разпознаваемите и харесвани лица в родния ефир.


