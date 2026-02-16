ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Мари на Гала с впечатляващ бизнес
Пространството е обновено и превърнато в студио за творчески проекти. "Обновената сграда е новото бутиково пространство за вашия креативен проект. Нашият екип от млади професионалисти предлага пакет от услуги, включващ заснемане и монтаж на видео продукция, ивент пространства на четири етажа, както и маркетингови консултации" – така представя бизнеса си Мари.
След като напоследък намали активността си като инфлуенсър, тя реши да се насочи към други начинания. Наследницата на Гала тръгна директно от върха – стана собственичка на огромен комплекс от студиа в центъра на София, оценяван на няколко милиона. Там могат да се снимат клипове, реклами и предавания, да се записва музика, да се организират събития и всичко, свързано с телевизията и шоубизнеса.
Историческата сграда изискваше сложни и скъпи ремонти, съгласувани с няколко институции. Тя е построена преди 125 години като първата фабрика за тахан и захарни изделия в България. Днес е част от културното наследство на страната и привлича не само със своята история, но и с модерните си функционалности. На четирите етажа са обособени по пет снимачни студиа. В тях могат да се реализират различни проекти – от кулинарни предавания и музикални видеоклипове до модерни подкасти, какъвто е случаят с "Голата истина". Освен това има звукозаписно студио, зала за събития и кухненски сетове за кулинарни програми. Цената на всичко това не е публична, но специалистите предполагат, че се говори за милиони, вероятно осигурени от джоба на Деляна Маринова – Джуджи, свекървата на Мари, известна със своята щедрост към близките.
Що се отнася до личния живот на Будева, напоследък той е наситен с предизвикателства. Тя очаква второ дете и вече е преживяла един труден период след първата бременност, когато беше оперирана от злокачествено образование в бъбрека. За щастие, сега младата жена е добре и се радва на втората си бременност, като едновременно с това успешно управлява своите бизнес проекти.
Дениз Хайрула също привлича вниманието с личната си история. След участието си в "Ергенът: Любов в рая" тя не разкрива дали има нов партньор. В подкаста си "Голата истина" скандалната туркиня обещаваше откровен разговор по теми, които обикновено се премълчават – емоционалната зависимост, самотата в ерата на социалните мрежи, фалшивите образи, които хората създават. "Ще свалям маските – моите и на гостите ми", обещаваше Дениз. Досега обаче не е засягала кой знае колко сериозни теми, а е канила предимно свои "колежки" от риалити форматите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3400
|предишна страница [ 1/567 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участни...
09:18 / 16.02.2026
Барак Обама: Извънземните съществуват, но аз не съм ги виждал
08:56 / 16.02.2026
Хиляди го харесват, хиляди го осмиват, днес стана на 40
18:32 / 15.02.2026
Аня Пенчева: Преди няколко дни видях нещо, което ме унищожи
10:43 / 15.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS