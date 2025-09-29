ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Мари на Гала кръсти малката Лора
Ето какво още сподели тя с последователите си:
Обикновено хората първо решават, че ще правят кръщене и тогава избират кръстник. При нас беше обратното - видяхме колко безкрайно много Мишо я обича и защото знаехме, че вече имаме най-добрия кръстник, решихме да направим кръщенето точно сега.
Признавам, че се притеснявах за организацията, но за пореден път семейството и приятелите ни създадоха чудо. Всеки се включи с нещо и направиха този ден още по-смислен и красив.
Трите питки, омесени от златните ръце на баба, изпълниха двора с аромат на детство. Мама превърна всичко в пиршество за чудо и приказ-цялата организация, украса, всеки детайл, подреден с любов и нежност.
Светлето ни поднесе трапеза, за която всички говореха, с най-вкусните ребра на света!
Всичките ни (много!) родители изпълниха църквата и дома ни със смях, с наздравици и с безброй малки мигове, които ще помним винаги. Те организираха и всичко в най-свещеното място-храма, за да можем ние просто да бъдем там и да се насладим.
Безкрайно съм благодарна на Ирена, Алекс и Нона, които ми донесоха спокойствие в хаоса и бяха част от всеки детайл в организацията. И на всички останали, които за пореден път доказаха, че имаме най-прекрасното семейство. Обичаме и ценим всеки един от вас- тези, които виждате на снимките, и тези, които остават зад кадър.
Всички, които бяха с нас в този ден, са нашето семейство. Нашето голямо, щастливо семейство. И сме безкрайно благодарни, че ги имаме.
Липсваше ни единствено чичо Лорис, на когото Лора е кръстена, но той ще яде ребра вкъщи всяка неделя до края на годината, за да се реваншира.
Лора, ти си безкрайно обичана.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1489
|предишна страница [ 1/249 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Лили Иванова: Вие сте наша гордост!
09:21 / 29.09.2025
През октомври 4 зодии взимат съдбоносни решения за живота си
06:45 / 29.09.2025
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са...
22:19 / 28.09.2025
Роби Уилямс поздрави националите ни по волейбол
23:02 / 28.09.2025
Вижте какво се случва в Гърция!
21:02 / 28.09.2025
Велика българка днес става на 64
19:58 / 28.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:09 / 27.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Богат българин даде 120 хиляди лева за една бутилка алкохол
14:36 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS