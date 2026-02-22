ИЗПРАТИ НОВИНА
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:39
© bTV
Майката на един от тримата нови ергени - пловдивчанинът Стоян - се превърна в звезда на премиерата на новия сезон на "Ергенът". Елена прикова вниманието още с появата си, излъчвайки финес, увереност и неподправена женственост. Зрителите не пропуснаха да отбележат, че красотата й изглежда неподвластна на времето. "Вече е ясно откъде Стоян е взел тези хубави черти“, категорични са феновете на предаването.

Още преди да започне своеобразният й "кастинг“ на кандидатките, Елена очерта каква жена си представя до сина си. По думите й Стоян цени естетиката във всичко и държи до себе си да има дама, която притежава различна, запомняща се красота, интелект и чувство за хумор. За него било важно не просто първоначалното привличане, а стабилната връзка във времето - основана на доверие, дълбоки разговори и истински интерес един към друг.

Елена подчерта, че не възнамерява да играе ролята на строга майка-съдник. Тя предпочита да преживее формата като жена, която се води по интуицията си,  да улови енергията на всяка участничка, езика на тялото й и онова, което се чете в очите й. Свекървата спечели симпатиите на публиката и се превърна в любимка на зрителите, като дори открадна от вниманието над ергените и момите. Мама Елена стана любимка на зрителите и най-коментираната героиня от новия сезон.

Тя се показа като готина свекърва и одобри повечето момичета, но не пропусна да напомни, че финалната дума има синът й. Все пак открито не одобри фолк певицата Десислава, както и Цветелина Велева, за която намекна, че може да има користни подбуди.

Най-силно обаче я развълнуваха Пламена - преживяла тежка катастрофа и носеща титаниев имплант, както и Доника, която я трогна с уважението си и с жеста да й подари цветя в знак на благодарност за възпитанието на Стоян, пише HotArena.


