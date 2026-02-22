ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
Още преди да започне своеобразният й "кастинг“ на кандидатките, Елена очерта каква жена си представя до сина си. По думите й Стоян цени естетиката във всичко и държи до себе си да има дама, която притежава различна, запомняща се красота, интелект и чувство за хумор. За него било важно не просто първоначалното привличане, а стабилната връзка във времето - основана на доверие, дълбоки разговори и истински интерес един към друг.
Елена подчерта, че не възнамерява да играе ролята на строга майка-съдник. Тя предпочита да преживее формата като жена, която се води по интуицията си, да улови енергията на всяка участничка, езика на тялото й и онова, което се чете в очите й. Свекървата спечели симпатиите на публиката и се превърна в любимка на зрителите, като дори открадна от вниманието над ергените и момите. Мама Елена стана любимка на зрителите и най-коментираната героиня от новия сезон.
Тя се показа като готина свекърва и одобри повечето момичета, но не пропусна да напомни, че финалната дума има синът й. Все пак открито не одобри фолк певицата Десислава, както и Цветелина Велева, за която намекна, че може да има користни подбуди.
Най-силно обаче я развълнуваха Пламена - преживяла тежка катастрофа и носеща титаниев имплант, както и Доника, която я трогна с уважението си и с жеста да й подари цветя в знак на благодарност за възпитанието на Стоян, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3490
|предишна страница [ 1/582 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Лекар: Метаболитният синдром и инсулиновата резистентност са "под...
15:11 / 22.02.2026
Филм с българско участие спечели ''Сребърна мечка'' за най-добър ...
11:38 / 22.02.2026
Появи се любопитно видео на Лили Иванова от маса в ресторант, хва...
11:29 / 21.02.2026
Детето чудо днес става на 50
11:03 / 21.02.2026
Как резките температурни амплитуди влияят на кръвното и имунитета...
10:04 / 21.02.2026
Кризата удари гърците
10:06 / 21.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
12:19 / 20.02.2026
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
11:27 / 20.02.2026
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
20:13 / 20.02.2026
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS