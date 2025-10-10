ЗАРЕЖДАНЕ...
|Майката на Ана-Шермин не й отстъпва по красота
Дамата се казва Татяна Димитрова. Тя се грижи за Шермин в родния Ловеч до 10-тата ѝ година. После се омъжва за евреин и се местят в Израел. В профилите си жената не споделя много информация за себе си. Подчертава, че е българка, която живее в Израел, и горда майка. На рождения си ден, разбира се, е в компанията на провокативната си дъщеря.
Кадрите на Татяна показват, че умее да се грижи за външния си вид и не се оставя на следите на времето. Ана-Шермин, от своя страна, също е в редиците на поддържаните жени, макар и корекциите ѝ понякога да са прекалени. Мнозинството не одобрява толкова тунинг и като цяло се дразни от изкуствените коси, зъби, устни, гърди и прочие, пише "България Днес".
