|Любовта им е във въздуха и е за завиждане
Във вторник 50-годишният Къртис сподели серия черно-бели кадри от празненството си, като първият от тях мигновено прикова вниманието на последователите му. На снимката Дженифър го прегръща отзад — същият момент, който тя вече бе публикувала по-рано през седмицата с думите: "Честит рожден ден, любов моя.“
Под своя пост Къртис добави романтичното послание: "Ако това е сън, не искам да се събуждам.“Снимките показват топлата атмосфера на личното му тържество — уютен домашен киносалон, смях, приятели и погледи, които казват всичко. На една от фотографиите двамата седят на сцена, държат листове хартия и говорят в микрофони – вероятно импровизирано четене или забавно представление пред гостите. В друга снимка Анистън е прегърнала Къртис и му се усмихва широко, докато той галантно е поставил ръка върху крака ѝ.
Новите публикации идват само два месеца след като звездата от "Приятели“ заинтригува феновете си с мистериозна снимка на мъж, гледащ към залез над плажа – кадър, който мнозина разчетоха като "мека премиера“ на новата ѝ връзка.
Оттогава двойката не се крие особено. През юли Дженифър и Джим бяха забелязани на остров Майорка в компанията на Джейсън Бейтман и съпругата му, а през август – на двойна среща в Лос Анджелис с Кортни Кокс и нейния партньор. Миналия месец двамата бяха засечени заедно и в Ню Йорк, изглеждайки повече от щастливи.
Дженифър Анистън, която преди е била омъжена за Брад Пит и Джъстин Теру, очевидно отново е намерила баланс между любов и усмивка. Джим Къртис, познат от филма "Хипнотизаторът“, също има минало зад гърба си – бивш брак с Рейчъл Наполитано и син тийнейджър на име Ейдън.
Изглежда, че този път и за двамата любовта идва спокойно, с увереност и благодарност. А феновете им? Те просто се надяват "сънят“ на Къртис наистина да не свършва, пише Edna.bg.
