ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Любовта им е във въздуха и е за завиждане
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:06Коментари (0)123
©
Любовта определено е във въздуха — и в Instagram! След като Дженифър Анистън развълнува феновете си с романтичен поздрав за рождения ден на Джим Къртис, актьорът отговори по най-нежния начин.

Във вторник 50-годишният Къртис сподели серия черно-бели кадри от празненството си, като първият от тях мигновено прикова вниманието на последователите му. На снимката Дженифър го прегръща отзад — същият момент, който тя вече бе публикувала по-рано през седмицата с думите: "Честит рожден ден, любов моя.“

Под своя пост Къртис добави романтичното послание: "Ако това е сън, не искам да се събуждам.“Снимките показват топлата атмосфера на личното му тържество — уютен домашен киносалон, смях, приятели и погледи, които казват всичко. На една от фотографиите двамата седят на сцена, държат листове хартия и говорят в микрофони – вероятно импровизирано четене или забавно представление пред гостите. В друга снимка Анистън е прегърнала Къртис и му се усмихва широко, докато той галантно е поставил ръка върху крака ѝ.

Новите публикации идват само два месеца след като звездата от "Приятели“ заинтригува феновете си с мистериозна снимка на мъж, гледащ към залез над плажа – кадър, който мнозина разчетоха като "мека премиера“ на новата ѝ връзка.

Оттогава двойката не се крие особено. През юли Дженифър и Джим бяха забелязани на остров Майорка в компанията на Джейсън Бейтман и съпругата му, а през август – на двойна среща в Лос Анджелис с Кортни Кокс и нейния партньор. Миналия месец двамата бяха засечени заедно и в Ню Йорк, изглеждайки повече от щастливи.

Дженифър Анистън, която преди е била омъжена за Брад Пит и Джъстин Теру, очевидно отново е намерила баланс между любов и усмивка. Джим Къртис, познат от филма "Хипнотизаторът“, също има минало зад гърба си – бивш брак с Рейчъл Наполитано и син тийнейджър на име Ейдън.

Изглежда, че този път и за двамата любовта идва спокойно, с увереност и благодарност. А феновете им? Те просто се надяват "сънят“ на Къртис наистина да не свършва, пише Edna.bg.


Още по темата: общо новини по темата: 2111
07.11.2025 Графа си търси дуетна половинка
07.11.2025 Известен гръцки певец: Това е най-хубавото нещо на планетата!
07.11.2025 Зуека с нова доста различна визия
07.11.2025 Аня Пенчева стяга грандиозна сватба
07.11.2025 Венета Райкова се завръща на екран
07.11.2025 Невиждано изпълнение по време на конкурс за красота
предишна страница [ 1/352 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Пловдивски адвокат след посещение в мол: Голям резил, отнесох дос...
15:56 / 07.11.2025
Венета Райкова се завръща на екран
15:49 / 07.11.2025
Сестри? Не, майка и дъщеря
15:20 / 07.11.2025
Маги Гигова: Ако не си подготвен, можеш да получиш височинна боле...
14:56 / 07.11.2025
Всички в цяло село носят една фамилия и се разпознават по прякори...
10:12 / 07.11.2025
След Мария Бакалова отново красива актриса е новата на Валери Гри...
08:53 / 07.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
12:43 / 06.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
15:07 / 06.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Специализирани полицейски операции в страната
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: