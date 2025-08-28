ИЗПРАТИ НОВИНА
Любимка на хиляди днес става на 56
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:17
Силвия Кръстева Лулчева е родена на 28 август 1969 г. Известна е с ролята си на Славка Лютова в сериала "Столичани в повече“, както и с озвучаването на филми, сериали и реклами.

През 1992 г. завършва ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър“ в първия клас на професор Стефан Данаилов с асистент доцент Илия Добрев.

От 1992 до 2019 г. е на щат в Младежки театър "Николай Бинев“. Лулчева играе асистентката, бившата съпруга и булката в пиесата "Дуети“ от Питър Куилтър на сцената на Театър 199. Играе в сериала "Столичани в повече“, който се излъчва от 2011 г. по bTV. От 2019 г. е член на трупата на Сатиричен театър "Алеко Константинов“.


