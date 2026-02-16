ИЗПРАТИ НОВИНА
Любима дестинация забранява чадърите за туристите това лято
10:37
©
Италианският остров Капри обяви нови правила за туризма, които ще влязат в сила през летния сезон. В разгара на сезона дестинацията посреща до 50 000 посетители дневно – значително повече от местното население, което е между 13 000 и 15 000 души. Според местните власти този натиск налага по-строг контрол върху организираните групи, предава Еuronews.

Луксозният остров предприема действия срещу туристическите групи, които по думите на институциите създават струпвания в тесните улички и нарушават спокойствието както на жителите, така и на останалите посетители. Въпреки че Капри отдавна се утвърждава като елегантна и тиха дестинация, масовият туризъм не съответства на тази визия. 

Още през 50-те години на миналия век островът въвежда правила за поведение на гостите – тогава са били забранени дървените сабо и силното пускане на радиостанции. Днес новото предизвикателство пред ексклузивната атмосфера на Капри са прекалено многобройните и шумни туристически групи, които често затрудняват придвижването по живописните маршрути.

Според новите разпоредби на острова ще се допускат само групи до 40 души. За групи над 20 човека няма да се разрешава използването на високоговорители, като участниците ще трябва да носят слушалки или да използват индивидуални устройства, за да чуват екскурзовода. Водачите ще могат да се обозначават единствено с дискретен знак или стандартна табела, а използването на чадъри, знамена и други видими предмети ще бъде забранено. Групите трябва да се движат компактно и да не възпрепятстват останалите туристи.

Мерките бяха приветствани от жители и представители на туристическия сектор. Лоренцо Копола, председател на асоциацията на хотелиерите в Капри, заяви, че това е отговорна стъпка към по-добра среда за живот и по-малко задръствания в натоварените зони. Собственикът на известната таверна "Anema e Core“ Джанлуиджи Лембо подчерта, че ограниченията са в полза на всички посетители, а не само на ВИП гостите, като отбеляза, че островът има ограничено пространство и е нужно разумно управление на потока от хора.

Кметът на Капри Паоло Фалко също съобщи, че се обсъждат допълнителни мерки за регулиране на трафика на лодки в пристанището Марина Гранде, където туристите пристигат и се насочват към фуникуляра или автобусите за центъра на Капри и Анакапри. Сред възможностите е ограничаване на слизането на брега в определени часови диапазони. По думите му въпросът се разглежда задълбочено и решение се очаква още преди началото на летния сезон, информира businessnovinite.bg.


Още по темата:
03.11.2025 Туроператор: Лошите пътища не позволяват двуетажни автобуси до българските курорти
23.10.2025 Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
догодина






"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участни...
09:18 / 16.02.2026
Барак Обама: Извънземните съществуват, но аз не съм ги виждал
08:56 / 16.02.2026
Хиляди го харесват, хиляди го осмиват, днес стана на 40
18:32 / 15.02.2026
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Аня Пенчева: Преди няколко дни видях нещо, което ме унищожи
10:43 / 15.02.2026
Слънчевото затъмнение разтърсва тези пет зодии
23:00 / 14.02.2026

Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
08:04 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Безопасно ли е да пием сода за хляб?
16:36 / 14.02.2026
