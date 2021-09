© Инстаграм виж галерията С чанта за 1000 долара се изфука половинката на Григор Димитров - Лолита Османова! Рускинята се показа с уникална чанта мечка на известния дизайнер Александър Уанг.



Модният аксесоар има формата на плюшено мече, но е инкрустиран целият в малки кристали. Проверка на "България Днес" показа, че чантата е на стойност 1000 долара.



Въпреки цената си кристалното мече е с маломерни размери, побира ключове и пари.



"Приятелят ми за тази вечер", казва за скъпарския си аксесоар Лолита. Тя комбинира чантата с ултракъса бяла рокля тип "прегърни ме". Богатата наследница не пропуска да се включи в светския живот в Монако, където са се установили с българския тенисист. Гаджето на Гришо е чест гост на ВИП партитата, организирани в княжеството. Занимава се с изкуство, дава модни съвети и популяризира луксозния лайфстайл чрез публикациите си в социалните мрежи.



Щерката на руския милиардер и олигарх Елдар Османов често отскача с частния си самолет до различни екзотични дестинации. В Монако бръмчи с лъскави спортни коли за стотици хиляди евро. В поредното си видео в профила си тя показва как кара автомобила си по лъкатушните улици на Монте Карло. В добро настроение си припява парчето на Kiss I Was Made For Lovin' You и признава кой е любимият й момент.



В същото време Гришо сподели снимка от тренировката си, като написа, че се очаква да се върне на корта до края на годината. Той беше принуден да се оттегли във втори кръг на последния за годината турнир от Големия шлем US Open заради контузия. Българинът запази мястото си в Топ 30 на световната ранглиста.