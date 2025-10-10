ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Линда следи изкъсо Лена Бориславова
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:34Коментари (0)655
©
Съпругата на експремиера Кирил Петков – сладкарката Линда – е започнала истинска операция "Наблюдение“. Тя следи Лена Бориславова във всички социални мрежи, без да пропуска нито една нейна публикация. Щом Лена качи снимка или статус, харесването от Линда се появява моментално.

Тази активност е систематична и впечатляваща – почти няма пост на Бориславова, който да е останал без "сърчице“ от Линда. Дали то е искрено, или зад него се крие хитра женска стратегия – чудят се потребителите в социалните мрежи, като по-скоро клонят към второто.

Интересното е, че самата Лена не отвръща по същия начин – тя въобще не следва Линда, не харесва нейни публикации и демонстративно пази дистанция. Това едностранно внимание потребителите определят като странно, натрапчиво и дори ревниво поведение.

В социалните мрежи се шегуват, че Линда е най-верният фен на Лена, докато самата Бориславова демонстративно мълчи и не се въвлича в ненужна полемика.

Фонът на този конфликт е добре познат. Припомня се, че именно появата на Бориславова в живота на Кирил Петков е нарушила спокойствието в семейната идилия. Лена привлича вниманието му още през 2017 година с блестящото си образование и кариера, а впоследствие се превръща в негов най-близък политически партньор.

А като добавим за финал и скандалната история с парапета, Линда е напълно в правото си да изгради стратегия и да следи конкурентката си за някой коварен план. На този фон сегашното поведение на канадката, която не изпуска от очи нито едно движение на Бориславова онлайн, изглежда като продължение на старата интрига. За хората, които следят с интерес този триъгълник, това е поредното доказателство, че между двете жени има видимо напрежение, което едва ли някога ще бъде преодоляно.

Напоследък папараци на "Ретро“ заснеха Линда в ежедневието ѝ. Видимо тя е напълняла и фигурата ѝ е променена. Сравнението между Линда и мъжа ѝ Кирил е неизбежно – докато тя качва килограми, той е отслабнал видимо през последните месеци.

Наблюдатели коментират, че двамата са огледален образ на напрежението, в което живеят – при него то води до отслабване и изтощение, а при нея – до качване на килограми. Не е за подценяване и фактът, че Кирил Петков вече не е на върха на партията "Продължаваме промяната“.

Бориславова, от своя страна, балансира депутатската роля с тази на майка, посвещавайки време на дъщеря си Ида. Въпреки това името ѝ продължава да се свързва със семейство Петкови.

Явно не е случайно, че Линда е толкова внимателна към всяка поява на Лена – за едни това е проява на ревност, за други – опит за контрол, а за трети просто навик на човек, който иска да знае всичко за потенциалната си съперница.


Още по темата: общо новини по темата: 1679
10.10.2025 Един от най-известните актьори взе най-тежкото решение
10.10.2025 Филип Киркоров стряскащо слаб
10.10.2025 Венета Райкова с брутална заплата, решена била да надмине Гала
10.10.2025 Геро се подлага на още една операция?
10.10.2025 Най-легендарният български сериал се връща на екран
10.10.2025 Гущеров не издържа на нападките на Светлана
предишна страница [ 1/280 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Геро се подлага на още една операция?
09:30 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Днес става на 48. Освен от музика разбира и от математика
09:09 / 10.10.2025
Рени отново отмени концерт, злобата я съсипа
22:53 / 09.10.2025
Скандален клип с участничка в "Стани богат"
22:39 / 09.10.2025
Почина легенда на Холивуд
21:18 / 09.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
13:20 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
19:50 / 08.10.2025
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
09:39 / 08.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
МВР Пловдив мълчи за спецоперация в "Столипиново"
Проблемът с лечението на онкоболните в Пловдив
Първа лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: