ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Лили Иванова превзе Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:23Коментари (0)1310
©
виж галерията
"За мен и за целия екип е щастие да бъдем във вашия град", каза примата Лили Иванова по време на втория концерт от националното турне в Пловдив снощи в зала "С.И.Л.А." в града. "Пловдив си е Пловдив“, отбеляза тя под бурните аплодисменти на публиката.

Заедно с изпълнителката на сцената бяха музикантите на Grand LI Orchestra - Огнян Енев (пиано, тромпет, саксофон), Иван Йорданов – Чери (китара), Христо Мухалков (бас китара), Орлин Цветанов (цигулка), Росен Ватев (ударни, перкусии), LatiDa (беквокали) и Ангел Дюлгеров (китара, цигулка), който е и музикален продуцент на певицата.

Примата на българската поп музика изпълни емблематични свои песни, сред които "Ако спра да обичам", "Искам те", "Покруса", "Ненужен спомен", "Този свят е жена", "Бурната река". След финала на “Невероятно“ певицата представи музикантите от групата u покани зрителите да пеят заедно с нея, докато изпълнява обичаните от поколения нейни хитове като "Щурче", "Детелини", "Ветрове", "Камино". Публиката в залата аплодираше силно всяко едно изпълнение на певицата, като ставаше на крака след любимите си песни.

С дълги аплаузи бяха последвани и соловите изпълнения на тромпет на Огнян Енев, на китаристите Ангел Дюлгеров и Иван Йорданов - Чери, и на цигуларя Орлин Цветанов.

След продължителни овации тя изпълни на бис "Присъда", с която през последните години завършва традиционно своите изяви, както и новата песен в репертоара й, в която се пее за счупеното сърце. "Нищо не можеш да счупиш така, както можеш да счупиш сърцето", изпя примата.

През септември тази година Иванова изнесе още един концерт пред своите почитатели на Античния театър, когато отново поднесе на своята публика изумително шоу.

Тазгодишното национално турне на Лили Иванова започна на 14 февруари в софийския клуб Joy Station. След това тя изнесе концерт на 19 май в Народния театър "Иван Вазов", на 13 юли в Летния театър във Варна, на 15 юли в Летния театър в Бургас, на 13 септември на Античния театър в Пловдив, на 11 октомври в Перник, а финалът е на 12 и 13 декември в зала 1 на НДК в София, припомня БТА.


Още по темата: общо новини по темата: 2248
16.11.2025 Легендарен наш певец днес стана на 78 години
16.11.2025 Яна Маринова: Много е лесно да бъдеш смел и готин, когато си млад
15.11.2025 Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
15.11.2025 Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за
паркиране
15.11.2025 Маги Халваджиян: Настанихме част от актьорите в старчески дом
15.11.2025 Мира Добрева: Когато той се е появил, навярно е преминала комета
предишна страница [ 1/375 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Почина Светлана Тилкова-Алена
15:16 / 16.11.2025
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн дори и з...
11:33 / 16.11.2025
Честито на имениците!
06:30 / 16.11.2025
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години ...
21:48 / 15.11.2025
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места...
21:17 / 15.11.2025
След три години тежка битка с рака почина Иван Милев
15:14 / 15.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
10:42 / 14.11.2025
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
09:42 / 14.11.2025
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
21:17 / 15.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Такситата в Пловдив с нови цени
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Орязват привилегиите на полицаите
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: