"За мен и за целия екип е щастие да бъдем във вашия град", каза примата Лили Иванова по време на втория концерт от националното турне в Пловдив снощи в зала "С.И.Л.А." в града. "Пловдив си е Пловдив", отбеляза тя под бурните аплодисменти на публиката.



Заедно с изпълнителката на сцената бяха музикантите на Grand LI Orchestra - Огнян Енев (пиано, тромпет, саксофон), Иван Йорданов – Чери (китара), Христо Мухалков (бас китара), Орлин Цветанов (цигулка), Росен Ватев (ударни, перкусии), LatiDa (беквокали) и Ангел Дюлгеров (китара, цигулка), който е и музикален продуцент на певицата.



Примата на българската поп музика изпълни емблематични свои песни, сред които "Ако спра да обичам", "Искам те", "Покруса", "Ненужен спомен", "Този свят е жена", "Бурната река". След финала на “Невероятно“ певицата представи музикантите от групата u покани зрителите да пеят заедно с нея, докато изпълнява обичаните от поколения нейни хитове като "Щурче", "Детелини", "Ветрове", "Камино". Публиката в залата аплодираше силно всяко едно изпълнение на певицата, като ставаше на крака след любимите си песни.



С дълги аплаузи бяха последвани и соловите изпълнения на тромпет на Огнян Енев, на китаристите Ангел Дюлгеров и Иван Йорданов - Чери, и на цигуларя Орлин Цветанов.



След продължителни овации тя изпълни на бис "Присъда", с която през последните години завършва традиционно своите изяви, както и новата песен в репертоара й, в която се пее за счупеното сърце. "Нищо не можеш да счупиш така, както можеш да счупиш сърцето", изпя примата.



През септември тази година Иванова изнесе още един концерт пред своите почитатели на Античния театър, когато отново поднесе на своята публика изумително шоу.



Тазгодишното национално турне на Лили Иванова започна на 14 февруари в софийския клуб Joy Station. След това тя изнесе концерт на 19 май в Народния театър "Иван Вазов", на 13 юли в Летния театър във Варна, на 15 юли в Летния театър в Бургас, на 13 септември на Античния театър в Пловдив, на 11 октомври в Перник, а финалът е на 12 и 13 декември в зала 1 на НДК в София, припомня БТА.