© виж галерията Докато двамата й синове Стефан и Виктор все още се ослушват да я зарадват с внуче, това стори доведеният Филип.



Неговата булка - фолкзвездата Александра Прийович, роди момиченце, което са нарекли Ариа. Самата певица пусна и снимка на ръчичката на бебето, а към нея написа: "Животът ни даде всичко“. Раждането се случи в сряда преди обяд в частна клиника в Белград и премина без усложнения. Майката и бебето са в отлично състояние, а гордият баща и 6-годишният батко Александър вече очакват първата среща с новата дама в семейството.



Името Ариа беше пазено в тайна, но изборът му не е случаен. То съчетава нежност и сила - в персийската и индийската традиция означава "благородна“ и "чиста“, а в италианския език се свързва с "въздух“ и "звук“. Символика, която сякаш отразява музикалната съдба на фамилията, в която вече три поколения жени пленяват публиката със своя глас.



С появата на Ариа се случи нещо повече от просто семейно щастие -фамилията Живойнович за първи път от десетилетия получи момиченце. Това превърна новината в истински празник за феновете и в медиите, където Ариа беше посрещната като "новата принцеса“ на една от най-популярните фамилии на Балканите, пише HotArena.