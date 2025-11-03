ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Лекар за температурата при деца: Никакъв оцет!
Автор: Илиана Пенова 12:55Коментари (0)462
©
Основните заключения в медицината са, че когато се касае за остър инфекциозен процес (особено при деца) треската по-скоро е благоприятен признак. И днес, обаче родителите чувстват това, като сигнал за сериозна тревога, страх от загуба на контрол и инстинктите им да защитят детето са толкова силни, че понякога интелигентни хора, отказват да се доверят дори на добре познати на семейството лекари. Това пише във Фейсбук доц. Валери Велев - специалист инфекционист и паразитолог в София.

Ето какво обяснява той: 

Даването на лекарства на децата им за понижаване на температурата, може да даде на родителите чувство за контрол и да намали тяхната тревожност и ненужно използване на здравни заведения. Ето защо е важно безопасно да се понижава температурата, когато е необходимо.

Здрави деца и телесна температура

Важно е да знаем, че телесната температура при здрави индивиди варира през цялото денонощие.

Телесната температура нормално е по-висока през първите две години от живота!

При децата тя може да се повиши и при емоционална възбуда, физическо претоварване при игри или след нахранване.

Приема се, че нормалната телесна температура за деца е около 37°C, като може да е с 1-2°C по-висока или по-ниска. Зависи от мястото на измерване. Най-често е аксиларно (под мишницата). Важно е да се знае, че измерването в една точка, не ни показва температурата във всички части на тялото.

Болни деца и телесна температура

За повишена температура при деца обикновено се определя стойност ≥ 38 °C.

При деца без придружаващи заболявания треската е симптом, а не болест. Тук старите детски лекари ползват една ключова фраза: " гледай детето, не гледай термометъра!“

При деца е много важно доколко общото им състояние е съхранено, на фона треска. Ако тя е в границите на 38 – 38, 5°C и детето се чувства с нормален тонус, играе, движи се, не страда – не сваляйте температурата!

Сваляне на температурата с лекарства се налага, когато детето се чувства некомфортно, има болка, отказва течности, отпаднало е, лежи и т. н.

Кога е незабавно състояние / кога да потърсим лекарска помощ?

Бебе под 3 месеца с ректална температура ≥ 38 °C: незабавно се консултира с лекар.

Незабавно не значи спешно!

При по-голямо дете: ако температурата е много висока (напр. ≥ 40.5 °C), не се понижава след разумни мерки (описани по-долу), или детето има много силно влошено общо състояние — също се търси лекарска помощ.

Ако детето: не приема течности, е дехидратирано (малко урина, сухи лигавици), има вялост, необичайно поведение, обрив, болка при уриниране, продължителна висока температура (> 2–3 дни) — тогава се налага по-обстойна оценка.

Практически подходи въщи при дете с температура

Оставете детето да носи леки дрехи; не прекалявайте с покриването.

Поддържайте комфортна температура в стаята (не прекалено топло).

Насърчавайте приема на течности: най-вече вода, при нужда сокове, рехидратиращи разтвори от аптеката. НЕ насилвайте детето да се храни ако то не желае! "Много течности, малко храна“!

Медикамеднти - The doctor-parent clash!

Използвайте напр. парацетамол или ибупрофен — ако детето изглежда дискомфортно или понася зле треската.

Аз лично предпочитам ибопруфен, защото е нестероидно противовъзпалително. Освен обезболяващо и противотемпературно има и противовъзпалително действие. Съветът ми е да давате 10-12 мг/кг тегло. Ибопруфенът сваля високата температура по-бързо от парацетамола. Може да повторите дозата най-рано след 6 часа.

Парацетамол давайте, ако сте давали поне 3 пъти последователно ибопруфен. Обратното също важи. Прословутата смяна на молекулите, нурофен – парацетамол - нурофен – парацетамол, всъщност според повечето гайдлайни не е желателна. Ако сте дали достатъчно висока доза от едната молекула, поне 6 часа детето няма да се нуждае от лекарство.

Когато давате парацетамол, давайте минимум 15 мг/кг; ако аз лекувах детето ви, щях да му давам повечко, но това е в границите на моята отговорност. Парацетамола сваля температурата за около час (т. е. бавничко). Може да повторите дозата най-рано след 6 часа.

Помнете : когато давате противотемпературно на високо фебрилно дете (39-40°C), целта е да я свалите до разумни граници (около или под 38°C); дете с температура под 38°C трябва да се остави на мира, а не да се блъска с лекарства до заветните 36,9°C.

Другата пълна глупост е да смесвате различни молекули на един прием – смес от нурофен и парацетамол. Пълна глупост!

Когато детето е с много висока температура - 39-41°C, уместно е да ползвате течен аналгин – дават се токова капки колкото тежи детето. Може да дадете една-две капки отгоре, но не по-малко!Ако нещата не се оправят с медикаменти, а температурата е над 39°C, уместни са ледени компреси; слагат се там, където минават големи магистрални съдове – под мишниците и в ингвиналните гънки. Зарежете студените чорапи, дланите, челото. Децата с треска имат студени крайници. И никакъв оцет!

Сега само знайте – Ако гърчът продължава > 5 мин: първи избор – бензодиазепин (диазепам). Вкъщи, само ако имате за ректално приложение. Ако гърча е краткотраен – т. е. 2-3 мин. просто обърнете главичката на детето встрани за да не повърне и не му бъркайте в устата да търсите езици.

Антипиретици - използват се за комфорт, но не предотвратяват гърчове!

Винаги се консулитрайте с лекар, съветва доц. Велев.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Собственик на заведение в Париж: Песен на Лили Иванова ме сдобряв...
10:47 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 годи...
09:37 / 03.11.2025
Прекрасна наша актриса днес става на 43
08:56 / 03.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Шеф Токев: Дори в моето село хората не можеха да повярват, защото...
11:50 / 02.11.2025
Ивет Алевтинко е новата "Мисис България World 2025"
10:07 / 02.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
19:47 / 01.11.2025
Важни новини за пенсионерите
Важни новини за пенсионерите
16:38 / 01.11.2025
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
10:46 / 02.11.2025
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
16:16 / 02.11.2025
Трети моторист почина в Пловдив
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
21:03 / 01.11.2025
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
16:49 / 01.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Дублиращ отбор на ПФК Локомотив
Черна събота в Пловдив, загина втори моторист
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: