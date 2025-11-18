ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лейди Гага: Беше страшно. Чувствам се наистина късметлийка, че съм жива
"Снимах "Роди се звезда", докато бях на литий", каза тя пред Rolling Stone. "Имаше един ден, в който сестра ми ми каза: "Не виждам сестра си вече". И аз отмених турнето. Имаше ден, в който отидох в болница за психиатрична помощ. Трябваше да си взема почивка. Не можех да правя нищо… Напълно се сринах. Беше наистина страшно. Имаше време, в което не мислех, че мога да се оправя… Чувствам се наистина късметлийка, че съм жива. Знам, че може да звучи драматично, но знаем как може да свърши това."
Литият е стабилизатор на настроението, използван за лечение на психични заболявания като биполярно разстройство и маниакална депресия. През 2020 г. Гага пусна сингъла "911" от албума "Chromatica", посветен на борбите от миналото с психичното здраве и зависимостта ѝ от антипсихотични медикаменти.
Любовта и промяната
Гага каза пред "Rolling Stone", че оттогава е станала "здрав, цялостен човек", като отдава заслуга на годеника си Майкъл Полански за това, че ѝ е помогнал да се върне на правия път.
"Да съм влюбена в някого, който се грижи за истинската мен, това е голямата промяна,“ обясни Гага, цитирана от "Deadline".
Гага спечели "Оскар“ и "Златен глобус“ за оригиналната песен "Shallow" от "A Star Is Born". А следващата ѝ роля ще видим на големия екран в "The Devil Wears Prada 2", чиято премиера в кината е на 1 май 2026 г.
