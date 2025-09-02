Легендарен водещ днес става на 87!

© Петър Иванов Вучков е български актьор и телевизионен водещ. Роден е в град Варна на 2 септември 1938 г. Преди да започне да се занимава с актьорско майсторство, работи като екскурзовод с полски език в Златни пясъци.



През 1964 г. завършва ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ със специалност актьорско майсторство за драматичен театър в класа на професор Желчо Мандаджиев. През същата година става член на САБ.



Работи в Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов“ във Велико Търново (1964 – 1965), Драматичен театър "Йордан Йовков“ в Толбухин (1965 – 1968), Драматичен театър "Гео Милев“ в Стара Загора (1969 – 1970), Драматичен театър "Боян Дановски“ в Перник (1970 – 1979), Театър 199.



Въпреки че играе в няколко известни филма, Вучков е най-познат като водещ на предаванията по БНТ "Минута е много“ и "Няма време“.



Озвучава филми и сериали, излъчени по Българска телевизия и Ефир 2 през 70-те и 80-те години на двадесети век, измежду които анимационният сериал "Розовата пантера“[2] и игралния филм "Великият диктатор“.



Честит 87-и рожден ден на големия Петър Вучков!