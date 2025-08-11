Легендарен пловдивчанин подкара мощен мотор

© Легендата на спортната гимнастика Йордан Йовчев подкара мощен черен мотор, облечен изцяло в черни дрехи, пише България Днес.



Макар и на 52 години и с побеляла коса, той впечатлява с изключителната си физика.



Той е пръвият гимнастик, участвал в шест поредни олимпиади. От тях носи и четири отличия - едно сребърно и три бронзови.