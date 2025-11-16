ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Легендарен наш певец днес стана на 78 години
"Трамвай №5" е създадена през 1980 г., като нейни лидери са Петко Петков – певец с богат опит от участието си в "Студио В", и Кирил Иванов – звукорежисьор в БНР. През годините в проекта са участвали още Александрина Митрева, Сами Живкова (до 1983); Оля Громова (от 1983); Гинка Жекова (от 1983); Мая Райкова (от 1983).
Идеята е да бъде създадена атрактивна шлагерна група. Утвърждават се чрез чужди шлагери, популярни в дискотеките, като голямо значение изиграват и умело заснетите песни в различни телевизионни предавания, в които за първи път се забелязва стремеж към използване на характерните изразни средства на видеоклипа.
Осъществяват концертни изяви и участия в телевизионни предавания в Германия, Русия, Полша, Тунис, Мароко, Алжир и други страни. Особено плодотворно е сътрудничеството с група Кукери, чиято съвместна шоупрограма има голям успех през 1987 г. През 90-те групата се разпада.
Петко Петков се изявява като солист и в дуети с оперната певица Стефка Минева. През 2006 г. "Трамвай №5" се събират отново за концерт в зала 1 на НДК. През 2008 г. разделят сцената с диско легендите от Boney M., а година по-късно участват в тяхното концертно турне в България, чийто финален концерт отново е в зала 1 на НДК – в началото на декември 2009 г.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2248
|предишна страница [ 1/375 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Почина Светлана Тилкова-Алена
15:16 / 16.11.2025
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн дори и з...
11:33 / 16.11.2025
Честито на имениците!
06:30 / 16.11.2025
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години ...
21:48 / 15.11.2025
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места...
21:17 / 15.11.2025
След три години тежка битка с рака почина Иван Милев
15:14 / 15.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS