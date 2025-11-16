ИЗПРАТИ НОВИНА
Легендарен наш певец днес стана на 78 години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:58
©
Петко Петков е български поппевец. Роден е на 16 ноември 1947 година. Член е на групите "Студио В" и "Трамвай номер 5". Петков и съпругата му Ани имат две дъщери и трима внуци. По-малката им дъщеря е примабалерината Марта Петкова.

"Трамвай №5" е създадена през 1980 г., като нейни лидери са Петко Петков – певец с богат опит от участието си в "Студио В", и Кирил Иванов – звукорежисьор в БНР. През годините в проекта са участвали още Александрина Митрева, Сами Живкова (до 1983); Оля Громова (от 1983); Гинка Жекова (от 1983); Мая Райкова (от 1983).

Идеята е да бъде създадена атрактивна шлагерна група. Утвърждават се чрез чужди шлагери, популярни в дискотеките, като голямо значение изиграват и умело заснетите песни в различни телевизионни предавания, в които за първи път се забелязва стремеж към използване на характерните изразни средства на видеоклипа.

Осъществяват концертни изяви и участия в телевизионни предавания в Германия, Русия, Полша, Тунис, Мароко, Алжир и други страни. Особено плодотворно е сътрудничеството с група Кукери, чиято съвместна шоупрограма има голям успех през 1987 г. През 90-те групата се разпада.

Петко Петков се изявява като солист и в дуети с оперната певица Стефка Минева. През 2006 г. "Трамвай №5" се събират отново за концерт в зала 1 на НДК. През 2008 г. разделят сцената с диско легендите от Boney M., а година по-късно участват в тяхното концертно турне в България, чийто финален концерт отново е в зала 1 на НДК – в началото на декември 2009 г.


