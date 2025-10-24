ИЗПРАТИ НОВИНА
Култов сериал се завръща по Nova
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:01
©
Снови епизоди се завръща първият български сериал, който показа действителността в затвора. Още в предния си сезон "Клетката“ грабна вниманието на зрителите с драматичната история на Ина Арнаудова (Гергана Данданова) – отчаяна майка, която в опит да спаси детето си, попадна зад решетките с несправедлива присъда за убийство. Вторият сезон залага на същата успешна формула с добре заплетен криминален сюжет, висока динамика с много обрати, интересни образи и важни обществени теми. Премиерата е на 17 ноември, а епизодите ще се излъчват от понеделник до четвъртък в 22:00 ч. по NOVA.

Още със старта на втория сезон се разкрива мистерията около двете големи загадки за съдбата на Ина Арнаудова, смъртоносно ранена в изолатора, и на инспектор Димитър Пелев (Асен Блатечки), арестуван над трупа на звездата Валери Гендов (Явор Ралинов).

В новите епизоди на криминалната драма героите неистово се опитват да загърбят миналото и да започнат живота си на чисто. Ще могат ли да се преборят за втория шанс, въпреки тежките изпитания, и кой от тях е готов да плати цената за своето вътрешно освобождение?

Продуцент и автор на идеята е Краси Ванков с компанията си "Hidalgo Productions“, а режисьори са Любомир Печев и Атанас Бончев-Наката. Сценарият на втория сезон е дело на Невена Кертова, Нина Кисимова, Диляна Крайнева, Георги Иванов, Любомир Печев, Неда Филчева, Николина Любенова и Анна Пеева. Оператори са Георги Гвоздев и Николай Стефанов, а режисьори по монтажа – Бохос Топакбашиян и Виктория Радославова. Композитор на саундтрака отново е Марио Балтаджиев.

Преди началото на втори сезон на "Клетката“ зрителите ще си припомнят и как започна всичко за героите на Гергана Данданова, Асен Блатечки, Мартин Димитров, Жаклин Дочева, Маргарита Лъчезарова, Веселин Петров, Иван Горанов, Мира Бояджиева и други. Повторението на първия сезон ще започне на 27 октомври, с излъчване от понеделник до четвъртък в 23:30 ч. по NOVA.


24.10.2025 Честито на Годжи!
24.10.2025 Нови драми: Принц Уилям отнема титлите на роднините
24.10.2025 След почти 40 години брак те се развеждат?
24.10.2025 Стана ясна причината за скандалната им раздяла, не е трети човек
24.10.2025 Тежко определение за кралския живот от принцеса Даяна излезе наяве
24.10.2025 Внучката на Симеон Сакскобургготски направи сериозна крачка с новия си мъж
