Красива пловдивчанка не остави много на въображението

© Мис България 2020 Венцислава Тафкова от Пловдив отново разбуни социалните мрежи със смело селфи от асансьор. Красавицата позира в бял мини топ, който оставя малко на въображението и ясно подчертава перфектната ѝ фигура.



Тафкова демонстрира самочувствие и секси излъчване, като допълни визията си с бели широки дънки и стилни слънчеви очила. Кадърът бързо предизвика реакции сред последователите ѝ – едни я обявиха за "богиня на провокацията“, а други не скриха изненадата си от дръзкия избор на аутфит.



Не е за първи път миската да залага на провокация – Венцислава добре знае как да задържи вниманието върху себе си и да превърне обикновен момент, като пътуване с асансьор, в гореща тема за коментар.