Красива пловдивчанка не остави много на въображението
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:46Коментари (1)887
Мис България 2020 Венцислава Тафкова от Пловдив отново разбуни социалните мрежи със смело селфи от асансьор. Красавицата позира в бял мини топ, който оставя малко на въображението и ясно подчертава перфектната ѝ фигура.

Тафкова демонстрира самочувствие и секси излъчване, като допълни визията си с бели широки дънки и стилни слънчеви очила. Кадърът бързо предизвика реакции сред последователите ѝ – едни я обявиха за "богиня на провокацията“, а други не скриха изненадата си от дръзкия избор на аутфит.

Не е за първи път миската да залага на провокация – Венцислава добре знае как да задържи вниманието върху себе си и да превърне обикновен момент, като пътуване с асансьор, в гореща тема за коментар.


Имот може да си купи, ама пловдивчанка няма как да стане. Била е и ще си остане асеновградчанка.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

