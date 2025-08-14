Красимир Балъков: Това е измама, не съм аз!

© "Скъпи приятели! Получих съобщения, които изглеждат така, сякаш са изпратени от мое име. Давам ви знак – това са интернет измами!



Тук е единствената официална страница на Красимир Балъков. Всички други профили и страници, които използват моето име или снимки, са фалшиви.



В последно време има засилена активност на фейк профили, които изпращат съобщения до потребители с опити за измама – под формата на томболи, награди, "инвестиции“ и други подвеждащи предложения.



Не отговаряйте на такива съобщения. Не предоставяйте лични данни. Аз не изпращам лични съобщения с подобно съдържание.



Бъдете внимателни и предпазливи в онлайн комуникацията. Благодаря за доверието и подкрепата!", предупреди Красимир Балъков.