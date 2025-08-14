ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Красимир Балъков: Това е измама, не съм аз!
Тук е единствената официална страница на Красимир Балъков. Всички други профили и страници, които използват моето име или снимки, са фалшиви.
В последно време има засилена активност на фейк профили, които изпращат съобщения до потребители с опити за измама – под формата на томболи, награди, "инвестиции“ и други подвеждащи предложения.
Не отговаряйте на такива съобщения. Не предоставяйте лични данни. Аз не изпращам лични съобщения с подобно съдържание.
Бъдете внимателни и предпазливи в онлайн комуникацията. Благодаря за доверието и подкрепата!", предупреди Красимир Балъков.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Тв водеща се сгоди, показа пръстен с голям камък
14:28 / 14.08.2025
Легендарен пловдивчанин днес става на 84!
13:32 / 14.08.2025
Едно от новите предавания на bTV с нова водеща, Флорина не можела...
12:10 / 14.08.2025
Любим комик празнува днес
11:01 / 14.08.2025
Психолог: Поне една трета от родителите се държат агресивно един ...
13:54 / 14.08.2025
Известен наш бизнесмен стана дядо
10:03 / 14.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS