Красавица от Пловдив сподели какъв е идеалът й за мъж

© Красив и най-вече – с много пари. Това може да е идеалът за мъж на повечето силиконки у нас, но не и на Мис България 2020. Пловдивската красавица Венцислава Тафкова има други разбирания за перфектната половинка за нея и ги сподели пред своите последователи.



"Харесвам мъже, които знаят какво искат, и могат да направят жената до себе си щастлива. Винаги съм държала да бъда приоритет за мъжа до мен – да ме подкрепя и да се грижи за мен“ – това разкри 26-годишната моделка в отговор на въпроси от фенове. Тя е категорична, че мъжката фигура до нея трябва да е силна.



Друго важно условие за изгряващата фолк певица е мъжът да е по-голям от нея на възраст, макар и да не уточнява конкретно число.